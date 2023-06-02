民進黨爆性騷吃案 副秘書長許嘉恬准辭

民進黨前婦女部黨工披露遭外包廠商性騷擾，時任婦女部主任、現任副秘書長許嘉恬昨請辭獲准。 （資料照）

2023/06/02 05:30

賴致歉 「不會轉身離開 更不會就這樣算了」

〔記者陳昀、蔡思培／台北報導〕民進黨前婦女部黨工披露遭外包廠商性騷擾，時任婦女部主任、現任副秘書長許嘉恬未妥善處理並漠視。民進黨主席賴清德昨致歉並強調，「不會轉身離開，更不會就這樣算了」。昨天上午處分停職接受調查的許嘉恬也在稍晚請辭獲准。

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蔡嚴厲譴責 支持黨調查並確保當事人權益

事件發生時的黨主席、蔡英文總統昨也表達高度重視，嚴厲譴責性騷並支持民進黨調查此案確保當事人權益。民進黨也拉高調查層級，強化黨內通報制度，未來黨工得直接向秘書長通報，主管知情不報或隱匿一律開除。

女黨工求助 指許反問「為何不跳車、沒有叫」

一名前黨工前天深夜在臉書控訴，去年九月執行工作任務的長途車程中，被外包攝影團隊的薛姓導演以摸後頸、下巴、胸上等方式性騷擾，上報當時的主管許嘉恬，許沒有積極協助、也沒立即停止她負責該專案，甚至問她「當下為什麼不跳車？怎麼沒有叫出來？」後續面談也只是要她決定後續處理程序，並未加以關切，讓她帶著傷害遺憾離開民進黨。

民進黨昨天上午宣布許嘉恬即刻停職接受調查，賴清德也在臉書貼文致歉。賴表示，「對不起，讓你承受這樣的傷害與恐懼」，身為黨主席有責任給一個交代，民進黨知悉此事已立即拉高層級，由婦女部主任及主席室主任共組調查小組，與受害人面談並處置，並檢討黨中央通報機制，民進黨勇於面對問題，「我們不會轉身離開，更不會就這樣算了。」

賴清德稍晚出席公開活動時再度致歉並表示，性別平權是民進黨價值，不會輕言放棄，將強化制度，讓受害人沒有恐懼、壓力地保障自身權利，民進黨將秉持三原則處理，升高層級調查、性騷零容忍、公開透明，將儘速向社會大眾報告調查結果。

民進黨秘書長許立明也裁示，即日起除了黨部性騷擾防治專線之外，黨工可直接向秘書長陳述事件並立即受理，若有知情不報或隱匿事件之主管，經查證屬實，一律開除；另性平部將加強黨務主管對於處理性騷擾事件的相關知能，並持續辦理全體黨工之性平教育課程。

據了解，目前民進黨調查小組主要針對許嘉恬先前處置缺失及黨中央通報機制不足進行調查檢討。性平部分，尚待與被害人確認提出性騷擾申訴才會進一步調查，尚未約談遭指涉加害的薛姓導演，但已與該廠商中止合作。

坦言許曾報告 林飛帆：為處理疏忽致歉

當時負責督導婦女部的時任副秘書長林飛帆也出面表示，在保護當事人隱私的原則下，許嘉恬曾簡略報告此案，並轉達當事人無意進入性平機制，當時他沒有釐清當事人不進入性平程序的背後原因確有疏忽，要誠懇檢討致歉。

北市勞動局昨也發文民進黨中央黨部，要求六月五日前將處理情形回報勞動局。

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