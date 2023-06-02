美日防長會談︰嚇阻中國武力侵台

美國國防部長奧斯汀（左）一日與日本防衛大臣濱田靖一（右）在東京舉行會談，兩人同意加強合作因應中國與北韓日增的威脅，同時再度確認維持台海和平穩定重要性。（歐新社）

2023/06/02 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕訪問日本的美國國防部長奧斯汀一日與日本防衛大臣濱田靖一會談，兩人同意加強合作因應中國與北韓日增的威脅，同時再度確認維持台海和平穩定重要性。奧斯汀會前受訪也指出，反對片面改變台灣現狀，並重申中國不應動用武力統一台灣的美方立場。

會前受訪 奧斯汀重申反對片面改變台灣現狀

請繼續往下閱讀...

日本經濟新聞報導，考量到中國以不透明方式持續強化以核戰力為主的軍備，美日防長再度確認進一步強化兩國同盟嚇阻力及應處能力。有關中國造成「台灣有事」的風險，濱田與奧斯汀也再度確認「維持台海和平穩定重要性」。

奧斯汀提到，「中國脅迫行動、北韓挑釁行為及俄羅斯侵略烏克蘭」是日美共同課題；美國對日本的承諾堅定不移，「美軍會持續與自衛隊合力防衛日本，強化地區的和平與嚇阻力，並基於規則來維持國際秩序」。濱田說，絕不容許在印度太平洋等任何地區，藉由武力片面改變現狀的行為和企圖。

雙方也譴責北韓以「發射軍事偵察衛星」為名、利用彈道飛彈技術實施的發射；為防備再次發射，確認將加強日美、日美韓間的合作及警戒監視。談到日美韓及日美澳聯合演習時則說，要推動「為強化嚇阻力的多國合作創新方式」。

奧斯汀本週開啟上任以來第七次訪問印太地區之旅，與日本防相會談後，將出席二日在新加坡舉行的第廿屆亞洲安全論壇「香格里拉對話」，之後訪問印度和法國。

奧斯汀會前在「日經亞洲」書面訪談中指出，華府有意深化與日本的聯合行動，因應中國及北韓構成的日增威脅，「我想清楚表達，我們反對片面改變台灣現狀」，美國軍方「將繼續監測中國的侵略性行動，並與我們的盟友和夥伴合作，盡我們所能支持台灣海峽和整個地區的和平與戰略穩定」。

美國拜登政府很快將行使總統撥款權，提供美國武器系統或彈藥給台灣，這代表華府將能更快速地運交關鍵武器。奧斯汀談到這種新支持形式時表示，「我們繼續履行台灣關係法所做承諾」，但也說，美國不會支持台灣獨立。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法