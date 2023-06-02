基市府廢止四接同意函 綠議員批犧牲民眾呼吸權

內政部長林右昌昨表示，當初「原則同意」，台電後續仍需進行環評審議等開發程序。（記者塗建榮攝）

2023/06/02 05:30

林右昌︰當初原則同意 台電仍需進行環評審議等開發程序

〔記者盧賢秀、楊心慧、陳心瑜／綜合報導〕台電協和發電廠更新計畫在基隆外木山水產動植物保育區填海造地開發第四座天然氣接收站（四接），基隆市長謝國樑認為四接已東移，廢止前朝二○二○年的同意函，要求台電重新申請，基隆市議會民進黨議員昨批市府此舉非常不恰當，不要犧牲中山區民眾的呼吸權，成就大家的發電。

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林︰保育區調查 經濟衝擊沒那麼大

內政部長、前基隆市長林右昌昨受訪時表示，當初協和發電廠更新計畫在外木山水產動植物保育區所做的環境調查報告，對地方水產、魚類、生物等，經濟上的衝擊跟影響沒那麼大，所以市府「原則同意」報告內容，但台電需要依照相關法律程序進行環評審議，才能進行後續開發，並不是由基隆市政府核准協和發電廠更新計畫開發。

林右昌認為，所有公共議題，大家應理性討論，並尋求最大共識，對國家社會發展才最正面。協和發電廠的更新計畫預定地，跟基隆港築港、擴港計畫的預定地，其實是雷同，築港的範圍甚至比協和發電廠還要大。

謝國樑則表示，林部長說得沒錯，任何開發事項都需要專業評估同意後才能核准開發，沒有「原則同意」這個選項。

港務公司：確保航安 支持能源轉型

台灣港務公司昨天也聲明，台電公司依據該第三方驗證專家學者意見及結論辦理，完成改善配套措施，確保港區航安及營運下，支持國家能源轉型政策及重大建設，並將持續整合國家資源使基隆港成為更多元發展商港。

綠營批謝國樑 讓協和電廠繼續燃油

基隆市議會民進黨團議員昨質疑，市府是一體的，協和發電廠從燃油改為燃氣，就是為了能源轉型，讓基隆環境更乾淨、空氣更好，謝國樑未經討論就廢止二○二○年市府的同意函，是讓協和發電廠繼續燃油，讓落塵繼續飄進民眾家裡和衣服上？犧牲中山區居民呼吸權，成就大家發電。

議員張秉鈞指出，協和發電廠更新計畫預定地和基隆港擴港計畫的預定地雷同，謝國樑否定協和更新計畫也是否定國民黨時代的擴港計畫，不要以政治鬥爭手段，讓中山區居民長年受空氣污染，希望能源轉型並確保用電充足。

議員張顥瀚質疑，國民黨總統提名人侯友宜日前提到「核能是選項」，謝國樑是否為了支持侯友宜，打算廢掉「四接」？

市府︰守護外木山生態和市民安全

市府發言人余治明表示，市府對於四接的最新立場是真正在守護「外木山海洋生態」和基隆市民的「公共安全」，並沒有所謂的政治鬥爭。

台電計畫在基隆外木山開發第四座天然氣接收站，環評階段引起爭議。（記者盧賢秀攝）

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