北市人口返250萬 可增1名副市長

2023/06/02 05:30

邊境管制解除 國人返國復籍 蔣萬安︰副市長人選 產業、財經專業為主

〔記者何玉華、鄭名翔、蔡思培／台北報導〕台北市人口在五月卅一日達到二五○萬一九八八人，依法可增設一名副市長；民政局分析人口增加主要受疫情趨緩，邊境管制解除後，被除籍的國人陸續返國恢復戶籍有關。蔣萬安也表示，對第三名副市長人選已有定見，產業、財經專業及性別，將是主要考量，有議員推薦鴻海集團創辦人郭台銘，蔣笑稱謝謝建議，「看他（郭）要不要山盟海誓」。

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5月底達到二五○萬一九八八人

台北市人口流失，在二○二二年五月跌破二五○萬人，九月來到最低，僅有二四六萬九三二人；民政局分析，人口下滑主因是戶籍法規定，兩年內未持中華民國護照入境，移民署會將名單轉交戶政事務所將國人除籍，因疫情進行邊境管制，除籍約占了人數減少的七、八成。邊境管制解除後，國人陸續返國，人口逐漸增加。

民政局統計，今年北市人口呈增加趨勢，一至四月分別為二四八萬八○四三人、二四九萬一三三人、二四九萬四八一三人、二四九萬八四八八人，五月底突破二五○萬人，達二五○萬一九八八人，顯示疫情趨緩後民眾陸續回國，恢復戶籍者增加，先前流失的人口也回歸。

地方制度法第五十五條規定，人口在二五○萬以上的直轄市，在現有兩位副市長之外，可再增設一名副市長；包括前副市長李永萍、議員王欣儀、秦慧珠及前議員王浩等人都曾被點名，但日前蔣萬安透露第三位副市長督導的局處方向是產業、財經，且因市府現有女性官員比例低，不排除朝女性優先考量，外界認為往產業界網羅人才的可能性提高。

藍議員推薦郭台銘是不錯人選

蔣萬安昨接見「台北滑水隊」前受訪，鬆口表示對第三位副市長人選「已有定見、方向，會照原則進行，確定後再對外說明」。下午國民黨議員徐弘庭總質詢時，推薦郭台銘是不錯的人選。蔣萬安笑稱「謝謝議員建議」、「看他（郭）要不要山盟海誓」。

蔣笑稱︰看他要不要山盟海誓

徐弘庭指出，現任副市長李四川有深厚工程建設背景，另名副市長林奕華督導教育文化業務也深獲認同，如今欠缺產業、金融、財政背景人才，但業界相關背景的人才，多不願意放棄生涯規劃而屈就於公部門，然而站在首都規劃與定位上，他認為郭台銘是副市長的不錯人選。

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