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    首頁　>　政治

    劉櫂豪堅選立委 賴坤成籲賴魁處理

    2023/06/02 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕民進黨台東立委黨內賴劉之爭白熱化，前立委賴坤成在初選擊敗現任立委劉櫂豪，但媒體昨天詢問劉是否參選到底時，劉表示「持續努力往前走！」賴坤成籲劉遵守遊戲規則，「願賭服輸」，也請黨主席賴清德趕快出面處理。

    賴坤成於二○一○年參加台東立委補選，為民進黨首次拿下台東立委席次，但兩年後爭取黨內提名競選連任時，劉櫂豪初選勝出，賴劉自此結下樑子，劉連當三屆立委後，賴坤成這次在初選勝出，但劉對繼續參選仍保持可能性。

    劉櫂豪說，做為現任立委，他現在就是做好每一項工作，未來充滿可能性，參選也是選項之一。在藍大於綠的台東進行初選，本來就容易受到外力控制和操作，他對初選表示尊重，但明年的一月十三日鄉親的支持和認同絕對比政黨初選還來得重要，他不忍心看到過去很長一段時間有人用攻擊扭曲從事政治運動，他會「持續努力往前走」，如參選就要獲得民眾支持。

    賴坤成則呼籲劉櫂豪遵守遊戲規則，黨內初選是很重要的民主機制，既然參加了就應該願賭服輸，他在二○一二年和二○一六年的初選也輸過，但還是幫劉站台。賴坤成指劉櫂豪是現任立委，又是當紅英系人員，呼籲劉應好好思考，同時也請賴清德趕快出面處理。

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