被指曾教唆作偽證 尤伯祥：捕風捉影抹黑

大法官被提名人尤伯祥。（資料照）

2023/06/01 05:30

〔記者張文川、陳政宇、陳昀／台北報導〕總統前日公布四位司法院大法官被提名人，包括太陽花學運律師尤伯祥。審理前雲林縣長張榮味涉焚化爐貪污案的審判長康樹正隨即在臉書發文，質疑尤伯祥曾於此案教唆證人作偽證。尤伯祥昨凌晨發文回應，認為遭到惡意捕風捉影、含沙射影地抹黑，強調判決書內容其實已經澄清了他的無辜與清白。

總統府昨將大法官被提名人的咨文送至立院，請立法院行使同意權。四位被提名人為監察院秘書長朱富美、最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、台大法律學院教授陳忠五及民間司改會出身的律師尤伯祥。

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康樹正前天在臉書質疑尤伯祥曾於張榮味涉焚化爐貪污案中教唆證人作偽證，前雲林縣長、民進黨立委蘇治芬也在臉書轉貼，引發外界矚目。立院民進黨團則表示，大法官同意權案的審查質詢過程，是「真刀真槍」、即問即答，當事人會給社會最完整說明。

尤伯祥則表示，雖預料自己將接受全民最高規格的檢驗，沒想到迎面撲來的是惡意的捕風捉影加上傳述抹黑，也許捕風捉影者認為事情距今已有十八年，他手上已無資料、記憶已經模糊，所以拋出這件讓他記憶深刻、進而更加堅定司法改革決心的陳年往事，「幸好他自己在臉書所貼的判決書內容，已澄清了我的無辜與清白」。

尤指出，當時他的當事人是案件被告，證人為其配偶，他在聲請傳喚前也先行訪談她，她將他詢問問題自行記在筆記本內，是她的自由，他未要求她須依照筆記作證或帶到法庭參考。他說，蒞庭檢察官懷疑筆記本是問答集，但判決書已明確記載，法官當庭檢視後確認並非如此，而是她先前陪其夫旁聽開庭時，製作的札記及自行整理丈夫的工作紀錄，最後是她筆記尤訪談的問題。

尤伯祥反問︰「若我教唆她偽證，我會在她因審判長（也就是捕風捉影者）訊問時嚴厲的態度而嚇得不知所措時，請她誠實告訴審判長，有在庭前接受我訪談嗎？」「如果當時審判長認為我教唆證人，就應職權告發我刑責或移送懲戒」。

尤伯祥指出，法庭與檢察官只因律師曾於庭前訪談證人，就將律師當作教唆偽證的虞犯，當時令他駭異萬分，也更加堅定司改的道路，交互詰問制度已引進二十年，捕風捉影者竟仍活在二十年前，以他在庭外接觸證人為由，含沙射影指控他教唆偽證，令他遺憾。

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