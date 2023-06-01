美媒提問明年選後兩岸政策 蕭美琴：維持現狀 跨黨派最大共識

駐美代表蕭美琴五月三十日應邀出席新聞早餐會，與美國多家媒體記者座談。（翻攝自美國C-SPAN頻道影片）

2023/06/01 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕駐美代表蕭美琴五月三十日應邀出席新聞早餐會，與美國多家媒體記者座談。美媒問及台灣大選結果將如何改變兩岸政策、又將如何影響美台關係？蕭回應強調，台灣內部共識是維持台海現狀，這也是台灣不同政黨之間最大的共同點；台灣社會也希望與美國和其他民主國家建立良好關係，任何想在台灣當選的政黨都不能與民意背道而馳。

與11家主流媒體座談

座談會由「基督教科學箴言報」（The Christian Science Monitor）主辦，十一家主流媒體，十六位負責報導白宮、國務院、五角大廈的記者與會。蕭美琴開場時首先就國防安全、經濟合作及台灣國際關係等，簡要說明台美關係的三大領域，之後便接受提問。

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軍售延遲已獲良好進展

駐美代表處表示，安全方面，蕭美琴強調投資不對稱戰力的重要性，「那些更小型、成本效益高、靈活的系統，可以打擊入侵者，最終足夠嚇阻入侵」。對於美國對台軍售訂單交付延遲的情況，蕭美琴樂觀指出，雙方溝通已取得良好進展，部分交付日期提前，同時台灣也在尋求創新方法；例如F-16需要維護，台灣已建立了自己的F-16維修中心，美國給予支援、技術轉讓，台灣可以製造部分關鍵零部件等，讓機隊維持最好狀態。

有記者提問，台灣明年將舉行總統大選，其結果是否會改變台灣的兩岸政策，以及選舉結果將如何影響美台關係？

蕭美琴說，台灣每次選舉，兩岸問題一直都是重要辯論的主題，最重要的是如何符合台灣最大利益，對此台灣內部已形成共識，一致認為應維持現狀，這也是台灣政黨之間最大的共同點。

蕭美琴表示，台灣社會希望與美國和其他理念相近民主國家持續發展並建立良好關係，無論政府更迭；同時，台灣人民也希望與中國人民進行有序、健康的往來。所有民調都反映「維持現狀」的民意趨向，「我認為任何想要在台灣當選的政黨都無法和這趨勢背道而馳」。長遠而言，蕭美琴也認為無論選舉結果如何，台灣的國際前景是可持續且穩定的。

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