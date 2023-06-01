規模逾6兆 國營事業預算案三讀

立法院。（資料照）

2023/06/01 05:30

刪減台電600億購煤預算等保留提案 表決未過

〔記者謝君臨／台北報導〕趕在立法院第十屆第七會期法定集會期間最後一日，立法院院會昨三讀通過「一一二年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分」，包含國營事業及基金預算，規模逾六兆元。

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今年度國營事業預算案營業部分，經審議，營業總收入改列為三兆一四七九億六四三八萬三千元，營業總支出改列為三兆二二九○億九二二三萬六千元。

非營業部分，作業基金業務總支出改列為二兆三三五億六六五○萬三千元。債務基金用途改列為八七二八億八四四一萬五千元。特別收入基金用途改列為三四八二億三一二九萬九千元。資本計畫基金用途改列為二三三億五三六五萬二千元。

針對今年度國營事業及基金預算案，立院朝野黨團、立委共提出九百三十九個案子，其中，國民黨團提出六百一十九案、民眾黨團提出二百一十六案、時代力量黨團提出八十四案、民進黨團提出八案，另有各委員會保留提案十二案。立法院長游錫堃前天召集朝野黨團協商，最終保留六十一案，昨於院會表決。

保留提案內容包括，要求政府任命公營事業董事長、總經理初任，其年齡不得超過六十五歲；刪減台電購煤預算六百億元；凍結就業安定基金十二．七億餘元；減列「太陽光電結合漁業環境友善維護計畫」一千萬元；凍結農業發展基金八百萬元；刪減通訊傳播管理基金四五三六萬餘元等，表決後均未通過。

通案部分，媒體政策及業務宣導費預算共編列廿一億九○六三萬七千元，其中營業及非營業特種基金預算部分達十億五九二萬元。立院院會昨通過決議，除一千萬元以下基金及中央存款保險公司、就安基金等不減列，農委會基金減列廿％外，其餘營業基金通刪十％、非營業基金通刪五％。

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