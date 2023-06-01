《前副處長王文秀涉貪污遭起訴》北市殯葬處：已要求招標評選全程錄音

2023/06/01 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕前台北市長柯文哲市府時期的殯葬管理處副處長王文秀涉向殯葬業者索取賄款，台北地檢署昨依違反貪污治罪條例等罪，將王及涉案廠商等八人起訴。北市殯葬處表示，現已要求招標評選全程錄音歸檔，今年度也聘請檢察官、律師為殯葬處同仁進行貪污治罪專題講座，並規劃現場巡檢。

涉向業者索賄 共起訴8人

起訴書指，王文秀任職北市殯葬處副處長時，利用職務與廠商勾結，操控殯葬處相關採購案，多次利用職權，以洩密、影響評選委員、殯葬處人員等不法、不當方式，護航屬意廠商得標，再藉此牟取私利，惡性重大，且王女犯後態度不佳，顯不知悔改，建請法院從重量刑。

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殯葬處昨表示，去年三月王文秀涉嫌洩漏採購案件資訊，並與廠商有不當往來，民政局去年四月就將王調離殯葬處，並配合偵辦，殯葬處也對機關內採購流程加強警示，要求招標評選全程錄音歸檔。民政局也調任有多年督辦採購案件經驗的人員擔任新任副處長，提升採購案件品質，避免再有採購弊端。

殯葬處強調，會透過各種方式加深廉政宣導密度及強度，今年度已聘請檢察官、律師為殯葬處同仁做貪污治罪專題講座，也配合年度殯葬業者研習課程，擴大辦理殯葬廉潔論壇，並責成單位主管及政風同仁至現場巡檢，提升整體廉能意識。

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