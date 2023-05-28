竹市信賴之友會開張》 面對國際挑戰 賴：助中小企業轉型

民進黨主席兼總統參選人賴清德昨天出席新竹市台灣信賴之友會成立大會，強調一定帶領台灣及團結台灣，要讓世界再次擁抱台灣，現場也營造團結勝選氣氛。（記者洪美秀攝）

2023/05/28 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨主席暨總統參選人賴清德昨天出席新竹市信賴台灣之友會成立大會，賴清德強調新竹市在台灣具重要戰略位置，未來他會發展人工物聯網，幫助中小企業順利轉型，應付國際新挑戰；同時會推動健康台灣政策，發展健康產業；平衡台灣縣市發展及推動地方創生等，爭取國人支持。

賴清德說，台灣現在面臨國內外挑戰，比過去更多、更複雜，明年的總統選舉，希望民進黨總統高票當選、且國會過半。整場成立大會湧入超過千位支持者力挺，高呼「二○二四、團結一致」支持賴清德。

請繼續往下閱讀...

籲支持林志潔 順利當選立委

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前徵詢陽明交通大學教授林志潔參選新竹市立委意願，獲正面回應。賴清德昨也呼籲民眾，發揮關鍵性力量，讓林志潔教授順利當選。

賴清德致詞提到，有人說選擇民進黨就會發生戰爭，他強調，這不是事實，民進黨包括陳水扁及蔡英文執政時，台灣都未發生戰爭，但台海兩岸曾發生過戰爭，包括八二三砲戰，這個時期不是民進黨執政的。

賴清德認為，這不是台灣哪個政黨執政就會發生戰爭的問題，而是中國想要侵略及併吞台灣的問題，民進黨在台灣已執政近十六年，這樣的執政經驗，民進黨已向台灣社會及國際證明，民進黨有能力穩定台海情勢，維持台海現狀。他更強調，若當選總統，一定會維持和平的台海現狀，且是穩定和平的台海現狀，維持台灣憲政的自由民主，讓人民能夠在此安居樂業。

賴清德也表示，新竹市在台灣具重要戰略位置，不管是半導體、光電、精密機械等符合未來國際社會需要的產業。他細數在擔任行政院長任內，協助新竹市基礎建設，解決水電土地和人才等問題，更相信新竹一定會再次成為台灣重要的創新產業城市。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法