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    國安局：中共介入巴國大選 操弄建交議題

    國安局指出，中共介入巴拉圭大選具體手法，有接觸特定參選人影響其競選政見，期在選戰中置入對中共有利的議題。圖為四月卅日巴國大選投票情形。（法新社）

    國安局指出，中共介入巴拉圭大選具體手法，有接觸特定參選人影響其競選政見，期在選戰中置入對中共有利的議題。圖為四月卅日巴國大選投票情形。（法新社）

    2023/05/27 05:30

    接觸特定參選人 影響其政見

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨立委趙天麟近日於立法院質詢關切中共介入巴拉圭大選情形，要求國安局羅列中共介入選舉樣態，並適時對外揭露，以防中共用類似手法影響我國總統大選。國安局以書面回覆指出，中共介選具體手法，有接觸特定參選人影響其競選政見，期在選戰中置入對中共有利的議題。

    中共恐用類似手法 影響我國總統大選

    近年來，中共企圖拉攏台灣在拉美地區的邦交國，外界關注巴拉圭總統大選是否影響「台巴邦交」。五月一日選舉結果出爐，承諾與台灣保持外交關係的紅黨候選人貝尼亞勝出，傾向與中國建交的反對派候選人阿列格雷落選，台巴斷交危機才終於解除。

    國安局報告揭露，中共為了鬆動巴拉圭與我國邦誼，於二○二二年十二月巴國各黨黨內初選結束後，即試圖介入今年四月卅日舉行的巴國大選，具體手法包括利用中共在南美洲友邦，接觸巴國在野黨參議員候選人，並透過在巴國媒體舉辦中巴關係研討會，向巴拉圭選民渲染中巴合作好處，圖謀在本次選舉操弄「中巴建交」議題。

    國安局分析中共對巴拉圭介選態樣，包括接觸特定參選人影響其競選政見，期在選戰中置入對中共有利的議題，或運用當地華為等中國企業進行資助活動，改變巴國選民投票意向。中共更透過其他小眾媒體散布爭訊，包含在野黨可能勝選，選後或將立即與台灣斷交等，擴大認知作戰效果。

    國安局強調，中共為影響我政府政策，推進統一政治目標，將在我二○二四年大選前採取介選措施，該局續與調查局、警政署等國安團隊密切合作，追蹤中共介選情勢、立案偵處，並適時對外揭露提醒國人警惕，防止中共侵蝕我民主成果。

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