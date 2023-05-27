應對中國威脅 北約將領三月密訪台灣

軍方人士昨證實，北約防衛學院校長里提曼中將在三月底隨捷克國防大學訪台，共同與國防大學進行學術交流。（取自北約防衛學院臉書）

2023/05/27 05:30

北約防衛學院校長里提曼 隨捷克國防大學來台參訪

〔記者吳書緯／台北報導〕外媒報導，北約防衛學院校長里提曼中將三月底秘密訪問台灣。軍方人士昨證實，里提曼在三月底隨捷克國防大學訪台，共同與國防大學進行學術交流。國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪表示，我國防大學與北約防衛學院的交流可稱之為「一．五軌」的交流，現在則朝向層級提高的階段，雙邊的高階人員開始進行交流。

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與我國防大學 進行「1.5軌」交流

我國防大學校長劉志斌二月應邀訪問捷克國防大學，並簽署雙邊學術合作備忘錄，國防大學亦於三月底邀請捷克國防大學校長率團蒞校辦理學術講座。捷克國防大學事後也在官網公開劉志斌與該校副校長Libor Kutěj穿戎裝的合影，並指出Libor Kutěj三月底亦回訪台灣。

國防大學於四月初發布新聞稿證實台、捷國防大學互訪，不過並未提及里提曼亦隨團訪台一事。軍方人士昨證實，里提曼三月底跟隨捷克國防大學訪團來台，與我國防大學進行交流。

據了解，里提曼畢業於法國聖西爾軍校，曾在法國外籍軍團服役，具有豐富的國際聯合行動資歷，並在非洲、巴基斯坦、伊拉克、波士尼亞派駐的經驗，於二○二○年七月被推選出任位於義大利羅馬的北約國防學院校長。

台灣與北約的交流近年來熱度逐漸增加，也漸不避諱公開雙邊交流的「事實」，例如國軍今年安排媒體採訪空軍「春節加強戰備」訓練時，曾代表國軍就讀北約防衛學院的吳邦彥中校，侃侃而談在北約防衛學院就讀，以及與各國學員互動的過程。

蘇紫雲說，過去即有公開資訊顯示台灣與北約防衛學院進行交流，而我國防大學與北約防衛學院可稱之為「一．五軌」的交流，因為都是官方的軍事學術機構，而現在是朝向層級提高的階段，雙邊的高階人員開始進行交流。

北約戰略規劃 視中國為挑戰者

蘇紫雲認為，一來是因烏俄戰爭讓北約產生的警覺心，「威權國家的侵略，很可能會發生」，二是北約在去年六月「馬德里高峰會」公布新的戰略規劃，把中國列為主要挑戰者。

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