曾柏瑜批交往詐團 羅明才揚言提告

曾柏瑜PO文指立委羅明才與詐騙集團首腦過從甚密。（取自曾柏瑜臉書）

2023/05/26 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨徵召參選新北市立委第十一選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）的曾柏瑜，昨在臉書引述網紅「四叉貓」的爆料，指國民黨立委羅明才與亞太國際地產詐騙首腦秦啟松交往甚密，羅還在詐騙集團場合致詞、鼓舞士氣。羅明才回應說，他受邀參加的活動多不勝數，如果曾柏瑜握有他違法事證，大可向司法單位檢舉，但為了選舉而刻意抹黑，將研究提告妨害名譽。

曾柏瑜指出，羅明才身為立法院財政委員會召委，竟為詐騙集團背書？檢調調查，在二○一四年至二○一八年間，秦啟松成立的亞太國際地產及台灣搜房兩家公司對外吸金詐騙，羅明才曾於二○一六年受邀前往集團總部，為亞太國際的「亞太人」加油打氣，不論是為詐騙集團的員工打氣、還是為投資人加油，都很糟糕。

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曾柏瑜質疑說，就算在秦啟松被起訴之前，羅明才不知這間公司搞詐騙，但在二○二○年秦啟松被起訴之後，羅明才有為當初犯下的過錯懺悔、為投資人討回公道嗎？無法為一般民眾討回公道的代議士就是選民的叛徒，也是不負責任的政治人物。

羅明才澄清說，他身為政治人物，出席公開場合、上台致詞是日常工作，他在二○一六年十一月五日受友人邀請出席亞太國際集團活動，是六年多前舊事，細節已記不清，印象中是在亞太集團辦公室舉行的公開活動，只是受主辦單位拜託而致詞，他當時根本不知道這家公司搞詐騙，絕沒有幫詐騙集團背書。

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