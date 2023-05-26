與詐團主嫌同框 被當「門神」？ 綠委諷︰友誼多厚 侯嗆︰快來查我

國民黨總統參選人侯友宜。（記者許倬勛攝）

2023/05/26 05:30

〔記者陳政宇、施曉光、許倬勛／綜合報導〕國民黨總統參選人侯友宜和詐騙主嫌秦啟松合照，引發討論。立院民進黨團總幹事鄭運鵬昨質疑，侯宣示要打擊犯罪，結果擔任詐騙集團座上賓、被當成「門神」，國民黨和侯應說清楚「與詐騙集團的友誼有多厚」。侯友宜則怒批民進黨抹黑、「歡迎民進黨快來查我！」他並反擊民進黨聲稱反貪腐、反黑金，迄今毫無進展，諷刺副總統賴清德讓人「零信賴」。

民進黨台南市議員周嘉韋日前出示侯友宜與亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松合影的照片。對此，鄭運鵬昨表示，藍營對詐騙案不講證據、雙重標準，侯不僅與詐騙集團拍照，還擔任詐騙集團例會的主賓，秦啟松二○一八年曾提供政治獻金支持競選高雄市長的韓國瑜，現在則非常支持侯友宜，呼籲國民黨和侯出面說明，與詐騙集團的友誼有多厚。他更說，侯友宜宣示要打擊犯罪，結果還跟詐騙集團站在一起，被當「門神」。

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國民黨發言人楊智伃反擊說，外界批評民進黨與詐騙集團牽扯不清，賴清德竟稱是「社會正常社交活動」，這是接受詐騙集團提供的服務處場所與座車？是頒發市政顧問的職位給詐騙集團？是主動出席詐騙集團的活動？賴清德扭曲最基本的道德標準，就是為包庇自家人與詐騙集團的共犯結構嗎？她要求賴清德道歉並徹查民進黨與詐騙集團剪不斷理還亂的複雜關係！

侯友宜昨被媒體追問合照風波有些動怒、高分貝表示，對這個人完全沒印象，「我更歡迎民進黨，現在司法單位在你們手裡，趕快好好查我跟他（秦啟松）有什麼關係？拜託你們（民進黨）趕快查！」

侯友宜並抨擊說，民進黨反貪腐、反黑金講了七年了，貪腐、黑金有減少嗎？擔任副總統、擔任過行政院長的賴清德，這七年又做了什麼？如何讓人民信賴政府？「賴清德是零信賴、沒有信賴」，連黑金都沒辦法掃除，還奢談守護台灣？

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