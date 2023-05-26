侯國政顧問團10月提國策報告

侯友宜。（記者許倬勛攝）

2023/05/26 05:30

〔記者許倬勛、施曉光／綜合報導〕國民黨在二○二四總統大選的黨內整合問題，受到各界關注，總統參選人侯友宜昨天表示，他的心中沒有什麼家軍跟什麼家軍（意指侯、朱、郭、韓家軍等），只要大家有共同的目標跟信念，就能同心齊力為國家、人民做事，會面對所有的挑戰，堅定步伐向前走。

媒體昨天詢問侯友宜有關黨內整合問題，以及被視為「朱家軍」的桃園市政府副秘書長金志聿（黨主席朱立倫的表弟）進入輔選團隊；侯表示，只要大家沒有私心，願意全心全力守護中華民國、愛台灣這塊土地的人民，都是攜手合作的對象，他的競選團隊沒有什麼軍不軍，沒有什麼家軍跟什麼家軍，只要有共同的目標跟信念，就能同心齊力為國家、人民做事。

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媒體詢問是否會拜訪前高雄市長韓國瑜？侯友宜說，他和韓國瑜是朋友，經常有機會聯絡，都有熱愛國家、人民的共同信念，這點無庸置疑。對於黨籍立委洪孟楷呼籲侯友宜拿出參選總統的架式、檢討選戰步調等，侯表示，和大部分的立委都非常熟悉，彼此有共同的目標，會齊心齊力往前走，一起並肩作戰。

外傳國民黨智庫執行長柯志恩可能是侯友宜的副手人選，侯指出，柯志恩是有智慧、有能力的新女力，她在教育界、人生的規劃上都有完整的思考，必須給予尊重，他會到各地請益很多關心國事的朋友，匯集更多的意見協助他思考更深層的一面，彼此同心齊力。

柯志恩過去不只一次表態自己目標是二○二六年高雄市長選舉，她昨受訪時重申，答案始終如一，完全不考慮擔任副手。

國民黨智庫昨天召開「國家新政，重返執政」啟航記者會，柯也透露，侯友宜的國政顧問團隊將在十月左右正式對外報告，向全民推出新政解方，準備二○二四年重返執政。

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