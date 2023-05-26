徵召「刺客」民進黨︰Y+DPP擴大社會支持

賴清德。（資料照）

2023/05/26 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨徵召黨外「刺客」參選艱困選區立委，尤以台北市中正萬華區徵召「雞排妹」的傳聞引發議論。黨內高層昨透露，如果民進黨人選單獨有機會贏，必然以自己人優先，但民調差距達兩位數另當別論，因此經黨主席賴清德拍板「外找」後，決議以「Y+DPP」的合作原則，徵召或策略合作新生代來擴大社會支持面，但最終提名的決定權仍在黨主席。

黨內高層指出，艱困選區的立委佈局是向社會擴大徵詢不同代表人物，鎖定關注公共事務、擁有優秀論述能力、長期耕耘累積相當資歷的數位年輕世代參選人。

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民調輸對手達兩位數者 由賴主席拍板「外找」

在台北市中正萬華區立委的佈局，據悉，無黨籍立委林昶佐表態不連任後，民進黨曾執行互比式及對比式民調，惟吳沛憶、劉耀仁、顏聖冠三位表態角逐的在地議員與對手差距都達兩位數，讓黨內高層傷透腦筋，最後才由賴清德拍板「外找」，並協調出合作原則。

高層指出，民進黨向外覓才的三項原則，首先是鼓勵年輕世代參選，第二是採「Y+DPP」的策略方向，「Ｙ」意指民進黨願和不同社會力量支持的人選合作，「+」代表擴大社會連結，「DPP」放在最後、代表民進黨願意扮演前述人選的後盾，藉由徵召入黨或策略合作，達成國會穩定過半目標。

第三是注入新血打破地方長期壟斷的結構，高層說，艱困選區的對手多數是深具優勢或連任多屆包含新北市文山、新店、永和等區，期盼新血注入，改變長期壟斷的結構。

黨內人士︰在基層蹲點者 情何以堪

不過，派系人士批評，黨中央在艱困選區的提名過度迷信聲量，所謂「跨黨派」人選在原本的黨派是否具代表性？所謂「跨世代」人選是否真的獲得年輕人認同？更重要的是，如果黨內年輕人在基層蹲點得不到黨中央關愛的眼神，恐怕引來基層的失望、反彈，更甚者，這些參選人也有落選後參選議員的可能，同選區議員能全力相挺嗎？

基層民代埋怨，民進黨對艱困選區提名一向很消極悲觀，不是空降就是找奇兵，久而久之只會讓艱困選區變得更艱困；新北市立委賴品妤是靠自己翻轉的最佳案例，證明艱困選區不會永遠艱困，如果連黨中央都不相信黨內基層會贏，怎麼讓選民支持民進黨？

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