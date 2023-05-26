美眾院中國委員會 促擴大美台聯合軍事訓練

強化嚇阻中國侵台，美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」廿四日提出對台政策十點建議，包括加速交付軍售。我國防部長邱國正昨在立院，也再次保證新購的六十六架F-16 BLK70戰機二○二六年絕對可以全部到位。圖為F-16 BLK70戰機。（圖取自洛克希德馬丁公司官網）

2023/05/26 05:30

通過對台政策10建議 加速交付軍售、擴增在台軍武儲備

〔編譯管淑平、記者吳書緯／綜合報導〕美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」廿四日首次發表政策建議報告，針對台灣問題提出十點政策建議，包括加速交付軍售、擴大美台聯合軍事訓練、成立美台聯合計畫小組來提高美國了解台灣國防需求的能力和建立兩軍熟悉度等。專家指出，這些建議正是美國改善西太平洋安全、嚇阻中國侵台所需採取的行動。

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提供必要硬實力 嚇阻中國侵台

美中戰略競爭特別委員會無立法權，但可提出政策建議，該委員會廿四日以口頭表決方式，壓倒性通過兩份各針對台灣、新疆的政策建議報告。台灣報告部份，是根據四月該委員會與智庫「新美國安全中心」（CNAS）合作模擬中國侵台的兵棋推演結果，得出十項美國要嚇阻中國必須採取的行動，訂出十點建議。

這十點建議當中還包括透過授權多年採購加速增加在此戰區的長程攻擊武器數量；快速擴大台灣軍事物資儲備，包括在台灣建立「供應盟邦戰備物資儲備庫」（WRSA），降低遭中國封鎖的經濟弱點；與盟邦夥伴制定聯合計畫，使中國若侵台將付出慘重外交和經濟代價；緊急提供台灣必要「硬實力」，包括台灣已採購之軍備和武器；針對因應印太地區緊急事態的指揮和控制體系，建立常設聯合部隊總部或者聯合特遣部隊；強化美軍在印太地區部署；協助台灣強化網路安全態勢，包括協助防衛台灣軍用和民用基礎設施等。

委員會主席蓋拉格說，這些建議足以強化台灣嚇阻力量，委員會正推動將這些建議納入每年的國防授權法；首席民主黨籍議員克利什納穆希說，「台灣人民理應在和平和自由中生活，免於受威脅和恫嚇」。

前美國太平洋司令部海軍作戰部主任蒙哥馬利（Mark Montgomery）向「美國之音」說，這些建議內容，「正是改善西太平洋安全與嚇阻對台侵略所需的」。

他指出，要嚇阻中國侵台，美國須做三件事：改善台灣面對中國壓倒性網路、飛彈或兩棲攻擊行動的存活能力；改善美國將中國關鍵部隊置於風險下的靈活反應能力和效率；確保台灣、美國和其他盟邦部隊能透過一套協調的方式行動，彼此支援。

新購F-16 邱國正保證2026全數交機

我國防部長邱國正昨在立院，也對新購F-16新型戰機因「技術障礙」延後交機一事強調說，當初預計二○二六年六十六架「F-16」BLK70可以全部到位，這個絕對沒有問題。

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