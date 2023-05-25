屏東第一選區立委選舉 三足鼎立

民進黨立委鍾佳濱勤跑基層，爭取連任。（記者葉永騫攝）

2023/05/25 05:30

國民黨將徵召議員黃明賢挑戰民進黨鍾佳濱 無黨籍蔣月惠也表態參選

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣第一選舉區（屏北）國民黨將徵召縣議員黃明賢參選，民進黨爭取連任的立委鍾佳濱指黃明賢是政二代，難獲得年輕人支持，黃明賢則反批，把派系利益擺中間，才不會獲得人民的支持，雙方火藥味濃厚，而無黨籍的縣議員蔣月惠也表態參選，使得該區成為三足鼎立的局面。

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黃控鍾派系利益放中間

屏東縣有二席立委，屏北與屏南各一席，目前二席皆為親綠立委，國民黨屏東縣黨部昨天決議徵召黃明賢參選第一選舉區立委，將報中央黨部同意，第二選舉區則希望徵召前立委蘇清泉，但蘇清泉還未點頭同意。

黃明賢表示，屏東雖是藍軍的艱困選區，但他會全力以赴，國民黨在屏東長期沒有區域立委，使得涉及到中央部會的案件難以處理，執政黨成績越來越差，所以在上次地方九合一選舉中，國民黨在全國獲得勝利，也讓他感受到人民的期望，且屏東縣不再是綠色鐵板一塊，他願意站出來打贏這場立委選戰，民進黨各派系培養出來的政治人物，把民眾放一邊，派系利益放中間， 相信人民心中有一把尺。

鍾指黃只是政二代接班

鍾佳濱認為，黃明賢曾擔任其父親前縣議會議長黃國安辦公室主任，目前已任兩屆縣議員，對屏東市政有一定程度的了解，相信會是一場君子之爭，雙方可藉由政策辯論，共同促成屏東的進步，不過，由前議長之子出馬角逐立委，不免令人擔心，屏東政壇是否會淪為「家族政治」的溫床，只見政治世家的二代接班，未見帶動社會進步的世代交替，這對屏東未來發展和政黨政治的格局開拓，恐怕不是年輕朋友所期待。

屏北立委選舉，除了民進黨鍾佳濱與國民黨黃明賢積極佈局勤走基層外，無黨籍縣議員蔣月惠也強調絕不缺席，蔣月惠上次立委得票數達到二萬四千多票，她認為這次參選會獲得更多選民支持，對自己的實力有信心，也讓藍、綠陣營不敢輕忽。

縣議員黃明賢獲國民黨徵召參選屏東第一選區立委。（記者葉永騫攝）

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