綠：詐騙犯竟是侯座上賓

台南市議會民進黨團昨公布國民黨總統參選人侯友宜和詐騙主嫌秦啟松合照，要國民黨不要有嘴說別人，沒嘴說自己。（民進黨提供）

2023/05/25 05:30

〔記者蔡文居、陳昀、賴筱桐／綜合報導〕民進黨台南市議員周嘉韋、李宗翰、蔡筱薇、林依婷昨天召開記者會，指國民黨台北市議員張斯綱、徐巧芯、游淑慧等人緊抓im.B詐騙集團事件，見獵心喜製作關係圖，結果卻打到自己人，該圖中的亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松竟是國民黨總統參選人侯友宜的座上賓，痛批「國民黨不要有嘴說別人，沒嘴說自己！」

周嘉韋指出，根據張斯綱的關係圖，圖中的「亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松」，就是二○一八年涉嫌違法吸金超過十億而被聲押的亞太國際地產公司執行董事。侯友宜在照片中與這樣的人「厚友誼、逗陣行」，與房地產詐騙主嫌一起推廣都更，真是詐騙集團最得力的幫手。

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蔡筱薇說，至今不見侯友宜出來為錯誤的背書道歉，有新北市長背書的詐騙集團，難怪違法吸金的數額這麼高，國民黨推出與詐騙集團同流合污的總統候選人，台灣人民怎麼投得下去？

民進黨發言人張志豪也指出，侯友宜應該立刻說明跟秦啟松的關係，不要迴避，按照徐巧芯的標準，「侯友宜不用負責嗎？」

新北市府城鄉發展局回應，經查，秦啟松或亞太國際地產公司在新北市沒有申請任何都更案件，呼籲民代不要未經查證就「看圖編故事」，胡亂造謠。

侯營：兩人無關聯 合照無罪

國民黨新北市議員呂家愷也反擊說，民進黨台南市議員出示的照片，是二○一八年九月侯友宜首度競選新北市長時，參訪新莊區的群洋企業，秦啟松當時在場，但侯與秦的亞太集團毫無關聯、更沒有任何合作關係，合照無罪，合照加上合夥才是問題所在。請民進黨先說明黨籍立委陳歐珀接受詐騙集團服務處、座車贊助等指控。

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