推3刺客戰新北 賴：跟年輕人一起

民進黨主席賴清德（左二）昨宣布徵召吳崢（左一）、曾柏瑜（右二）並與李正皓（右一）合作，出戰新北市立委艱困選區。（記者叢昌瑾攝）

2023/05/25 05:30

〔記者陳昀、翁聿煌／綜合報導〕民進黨主席賴清德昨召開記者會，公布第一波艱困選區立委提名名單，在新北市徵召太陽花世代的政治評論員吳崢、前新北市議員曾柏瑜分別參選新北市第八選區（中和）及第十一選區（大新店）立委，並在第九選區（永和）與無黨籍的李正皓合作。賴清德強調，民進黨不敢畫地自限，推動進步必然要重視年輕人，身為台灣第一本土政黨，有責任栽培人才，民進黨堅定地跟年輕人站在一起，共同承擔台灣的責任，期盼鄉親父老支持。

吳崢說，他的對手是前國民黨立委張慶忠兒子張智倫，張慶忠當年在立法院的「半分鐘事件」是太陽花學運五十萬人走上街頭的元凶，其子也是金權二代；曾柏瑜表示，國民黨沒有人敢挑戰立委羅明才，讓羅至今連任七屆，但她有能力為選區帶來改變。李正皓提到，林德福當選永和市民代表時，他兩歲，林若再連任，就在永和四十一年了，未來他的競選口號是「永和上新菜，永和人想來點李正皓嗎？」

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新北市第八、第九、第十一選區都是民進黨艱困選區。賴指出，這次艱困選區的立委徵召，秉持跨黨派、跨世代、跨領域三原則籌組「民主大聯盟」，結合社會的力量守護台灣民主和平與繁榮，提名的三位年輕人來自不同政黨，但同樣懷抱理想、堅守台灣民主價值，希望社會可以給予肯定。

稱對戰黑二代、金二代 賴讚挺身而出

賴說，曾柏瑜面對的是地方勢力盤根錯節的「黑二代」，但勇敢面對、充滿理想，過去曾以綠黨參選該選區立委，也曾用無黨籍選過市議員，她對國家、社會的抱負及對服務基層的熱忱令人肯定；特別是過去四年她是台灣民主實驗室副執行長，專注研究中國對台灣的資訊作戰，能提供國會進步的力量，也給地方新的選擇。

賴表示，吳崢的對手是國民黨「金二代」，金錢力量無遠弗屆，吳崢曾以時代力量參選過市議員，還為了投入公共事務放棄美國國籍，這次他願意挺身而出，再次印證他對國家、社會、地方的熱忱始終如一。

賴指出，李正皓在國民黨推動改革，主張國民黨應該轉型為本土政黨，也因不見容於國民黨而離開，但他對服務社會、造福鄉梓的決心一直沒有改變。

但與李正皓合作，也引發反彈。爭取提名的永和區黨部主任莊銘淵請辭，並表示努力不夠，黨才未提拔黨內人才。

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