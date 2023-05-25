美印太司令談台海︰做好備戰而且會打贏

美軍印太司令阿基里諾23日在紐約出席論壇，呼籲美中兩軍建立常態溝通，避免誤判。（中央社）

2023/05/25 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美軍印太司令阿基里諾廿三日在紐約出席一場論壇時，提出維護印太地區和平三大要點。至於多名美國前將領曾指出中國可能的武統台灣時間表，阿基里諾重申四月在國會聽證會上的說法，不願加以揣測。他強調，重要的是預防衝突，做好戰鬥準備，並且能打勝仗。

根據中央社報導，阿基里諾出席非政府組織「美中關係全國委員會」論壇，提出維護印太地區和平的三大要點：美中衝突絕非無可避免；美國追求和平、繁榮和穩定，而非對抗；美國對台政策不變，「不尋求一個獨立的台灣」。他重申，美方依台灣關係法提供軍備，確保台灣人民有能力自衛，來強化台灣防禦和嚇阻能力。

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開戰會自傷 盼習從烏戰獲啟示

談到中國可能攻台時間，阿基里諾說，「五百萬人曾問我何時會發生，我都拒絕回答」。他指出，前印太司令戴維森多次警告，中國可能在二○二七年以前對台動武，是根據中共總書記習近平曾指示軍方要在二○二七年以前具備武統台灣的能力所做評估，但是「沒有人知道確切答案」，可以肯定的是，印太司令肩負預防衝突、做好戰鬥準備，而且打贏戰爭的職責。

與阿基里諾對談的該委員會會長歐倫斯認為，中共若對台灣發動兩棲攻擊，肯定傷亡慘重，保守派領導階層做此決定的機率很低。阿基里諾認同歐倫斯，希望習近平從烏俄戰爭得到啟示，「沒有速戰這回事」，一旦開戰將壓垮自己人民，影響全球經濟，侵略者也將如目前俄羅斯總統普廷，在軍事、經濟和外交上都陷入困境。

阿基里諾也談到他已多次提出與中國軍方對口戰區司令通話，但是迄今未獲中國回應，他認為中國可能拿拒絕通話當「交換籌碼」。他重申「兩軍建立常態溝通是負責任管控競爭、降低風險、避免誤判的關鍵，我不認為進行開放和坦率的對話，應該被當作交換籌碼」。

南華早報廿四日報導，五角大廈正尋求在下月於新加坡召開「香格里拉對話」，不過，北京已經表明，要恢復兩國國防部長對話，華府須先解除對中國國防部長李尚福的制裁。對此，美國海軍發言人芮恩茲說，制裁並不妨礙會面進行，「此事完全看他們的決定」，「他們準備好要打交道時，美國就準備與其往來」。

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