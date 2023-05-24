未查證爆洪秀柱「買通島內軍政高層」聯合新聞網前編譯起訴

前國民黨主席洪秀柱不滿《聯合新聞網》的報導，去年8月24日向台北地檢署按鈴控告。（資料照）

2023/05/24 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕前國民黨主席洪秀柱不滿《聯合新聞網》於去年八月廿二日報導「洪秀柱等人向習（近平）誇口，已買通島內大批軍政高層」等不實內容，控告發布此新聞的編譯李京倫加重誹謗；兩造原有機會和解，李女卻要求洪賠償其被解職的損失，洪因而不願撤告。台北地檢署認為李為衝新聞流量，報導前沒查證，昨依加重誹謗罪將李起訴。

檢方調查，去年八月廿二日下午，李透過編務系統，在聯合新聞網上刊登標題為「消息人士：李上習不下已成定局 兩岸更可能開戰」的即時新聞，該文提及「島內洪秀柱等人向習誇口，已買通島內大批軍政高層，只要台海戰爭爆發，島內力量就會積極策應，台海戰爭就會變成月光下的和平進行曲，習對此也深信不疑」。事後聯合新聞網緊急下架該爭議新聞，並發布道歉啟事，向洪及大眾致歉，李也於去年九月二日被解僱。

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李庭訊時供稱，消息來自中國的消息人士，對方傳電子郵件至她的個人信箱，她「未進行任何查證」，僅稍微增添「消息人士認為」等文字潤飾後，即原文照引發布。檢方為釐清其說詞真偽，要求她提出電子郵件，她卻拿不出來。

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