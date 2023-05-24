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    首頁　>　政治

    軍人撫卹條例三讀 落實亡故官兵子女照顧

    立法院副院長蔡其昌昨敲下議事槌，三讀通過軍人退撫條例部分條文，亡故官兵遺有未成年子女者，每一未成年子女每月比照國民年金法之老年基本保證金給與標準，加發撫卹金至成年為止。（記者劉信德攝）

    立法院副院長蔡其昌昨敲下議事槌，三讀通過軍人退撫條例部分條文，亡故官兵遺有未成年子女者，每一未成年子女每月比照國民年金法之老年基本保證金給與標準，加發撫卹金至成年為止。（記者劉信德攝）

    2023/05/24 05:30

    〔記者吳書緯／台北報導〕為落實對亡故官兵未成年子女的生活照顧，立法院院會昨三讀通過「軍人撫卹條例部分條文修正案」，明定亡故官兵遺有未成年子女者，每人每月加發撫卹金至成年，金額比照「國民年金法」規定的老年基本保證年金給與標準。

    有未成年子女者

    每月加發撫卹金至成年

    行政院在修法說明指出，目前老年基本保證年金為新台幣三七七二元。國防部在立院初審時評估指出，本次「軍人撫卹條例」修正後，每年概需增加政府預算二四六四萬三二九六元。

    國防部資源規劃司長鄧克雄八日在草案初審時指出，二○二○年漢光演習訓練及實兵操演期間，數名官兵因公殉職，總統蔡英文關切殉職人員撫卹事宜，並指導研修精進相關法令、制度，國防部即研議修正「軍人撫卹條例」，落實照護軍人身故後遺有未成年子女之生活安定，彰顯政府對亡故官兵為國家安全犧牲奉獻的肯定，並增進遺族生活保障。

    三讀條文增訂，亡故軍人遺有未成年子女者，依其人數每月加發撫卹金至成年，加發撫卹金數額，比照國民年金法規定之老年基本保證年金給與標準。

    三讀條文也增訂，軍人因作戰、演習訓練或搶救災害而死亡者，每一未成年子女每月再加發撫卹金；其給與標準由國防部擬訂，報請行政院核定；本次修法所需增加預算，由亡故官兵隸屬機關編列預算支給。

    此外，三讀條文明定，修正條文施行後，遺族所領年撫金未達志願役上士二級給與金額者，得就其差額增給年撫金。

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