韓歐峰會關注台海 外交部：共同維護和平

韓國總統尹錫悅廿二日在首爾與歐盟執委會主席馮德萊恩及歐盟理事會主席米歇爾舉行峰會，韓歐雙方在峰會聯合聲明中，再次強調維護台海和平穩定的重要性。（美聯社）

2023/05/24 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕韓國總統尹錫悅廿二日在首爾與歐盟執委會主席馮德萊恩及歐盟理事會主席米歇爾舉行峰會，韓歐雙方在峰會聯合聲明中，再次強調維護台海和平穩定的重要性，以及反對任何單方面改變印太區域現狀的企圖。

我表達肯定與誠摯歡迎

外交部昨發布新聞稿，對韓歐峰會關注台海和平表達肯定與誠摯歡迎。

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外交部指出，韓國官方自二○二一年五月以來，已多次在國際場合公開重申維護台海和平穩定的重要性，包括尹錫悅今年四月的媒體專訪、韓美四月領袖峰會等。馮德萊恩也於今年四月與法國總統馬克宏及中國國家主席習近平舉行三邊會談後表示，歐盟認為台海安全至關重要，維護台海和平穩定對歐盟有明確利益，任何一方均不應以武力或威脅方式，改變台海安全現狀。

外交部強調，台灣與韓國同為理念相近國家，也是印太區域民主陣營的重要成員，韓國近年多次在國際場合重申維護台海和平穩定的重要性，歐盟近年也多次強調對台海和平穩定的重視與支持。我國樂願與理念相近國家緊密合作，配合國際社會的決議，共同維護以規則為基礎的國際秩序，對抗威權體制的脅迫，維護台海、韓半島及印太區域的和平、穩定與繁榮。

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