為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    韓歐峰會關注台海 外交部：共同維護和平

    韓國總統尹錫悅廿二日在首爾與歐盟執委會主席馮德萊恩及歐盟理事會主席米歇爾舉行峰會，韓歐雙方在峰會聯合聲明中，再次強調維護台海和平穩定的重要性。（美聯社）

    韓國總統尹錫悅廿二日在首爾與歐盟執委會主席馮德萊恩及歐盟理事會主席米歇爾舉行峰會，韓歐雙方在峰會聯合聲明中，再次強調維護台海和平穩定的重要性。（美聯社）

    2023/05/24 05:30

    〔記者呂伊萱／台北報導〕韓國總統尹錫悅廿二日在首爾與歐盟執委會主席馮德萊恩及歐盟理事會主席米歇爾舉行峰會，韓歐雙方在峰會聯合聲明中，再次強調維護台海和平穩定的重要性，以及反對任何單方面改變印太區域現狀的企圖。

    我表達肯定與誠摯歡迎

    外交部昨發布新聞稿，對韓歐峰會關注台海和平表達肯定與誠摯歡迎。

    外交部指出，韓國官方自二○二一年五月以來，已多次在國際場合公開重申維護台海和平穩定的重要性，包括尹錫悅今年四月的媒體專訪、韓美四月領袖峰會等。馮德萊恩也於今年四月與法國總統馬克宏及中國國家主席習近平舉行三邊會談後表示，歐盟認為台海安全至關重要，維護台海和平穩定對歐盟有明確利益，任何一方均不應以武力或威脅方式，改變台海安全現狀。

    外交部強調，台灣與韓國同為理念相近國家，也是印太區域民主陣營的重要成員，韓國近年多次在國際場合重申維護台海和平穩定的重要性，歐盟近年也多次強調對台海和平穩定的重視與支持。我國樂願與理念相近國家緊密合作，配合國際社會的決議，共同維護以規則為基礎的國際秩序，對抗威權體制的脅迫，維護台海、韓半島及印太區域的和平、穩定與繁榮。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    WHO聽從北京拒台灣媒體採訪 外交部：中國口說照顧卻幹盡惡行
    2023/05/24 05:30

    WHO聽從北京拒台灣媒體採訪 外交部：中國口說照顧卻幹盡惡行
    國安局報告揭露》中共全球抓捕 設逾百警僑驛站
    2023/05/24 05:30

    國安局報告揭露》中共全球抓捕 設逾百警僑驛站

    北士科「國泰雍萃」買氣熱 實價登錄認證
    接見旅美僑界 蔡英文：一起努力 深化台美關係
    2023/05/24 05:30

    接見旅美僑界 蔡英文：一起努力 深化台美關係
    軍人撫卹條例三讀 落實亡故官兵子女照顧
    2023/05/24 05:30

    軍人撫卹條例三讀 落實亡故官兵子女照顧

    慶祝小戴奪冠！中華電信加碼造林計畫
    未查證爆洪秀柱「買通島內軍政高層」聯合新聞網前編譯起訴
    2023/05/24 05:30

    未查證爆洪秀柱「買通島內軍政高層」聯合新聞網前編譯起訴
    謠言終結站》美已禁用汽車無鑰匙啟動系統？ 查證「並非事實」
    2023/05/24 05:30

    謠言終結站》美已禁用汽車無鑰匙啟動系統？ 查證「並非事實」
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播