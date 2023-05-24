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    國安局報告揭露》中共全球抓捕 設逾百警僑驛站

    根據國安局近期送交立法院的報告指出，中共公安機關自二○一六年起，陸續在全球重要國家城市廣設逾百個「警僑驛站」，做為海外誘捕、掌握異議人士情報的重要管道。圖為二○一七年中國與義大利合作執法試驗，派出制服警察在羅馬、佛羅倫斯、米蘭等觀光大城巡邏。 （美聯社檔案照）

    根據國安局近期送交立法院的報告指出，中共公安機關自二○一六年起，陸續在全球重要國家城市廣設逾百個「警僑驛站」，做為海外誘捕、掌握異議人士情報的重要管道。圖為二○一七年中國與義大利合作執法試驗，派出制服警察在羅馬、佛羅倫斯、米蘭等觀光大城巡邏。 （美聯社檔案照）

    2023/05/24 05:30

    〔記者吳書緯／台北報導〕中國在世界各國廣設「海外警察局」的「跨境執法」行徑曝光後，引發世界各國關切。根據國安局近期送交立法院的報告指出，中共公安機關自二○一六年起，陸續在全球重要國家城市廣設逾百個「警僑驛站」，做為海外誘捕、掌握異議人士情報的重要管道。

    藏身僑社、便利商店、餐館

    國安局近期送交有關中共在世界廣設「海外警察局」或所謂「警僑事務海外服務站」的相關資訊至立法院。國安局指出，「警僑驛站」主要以來自浙江溫州、麗水、青田、江蘇南通、福建等五個公安局為大宗。

    國安局表示，「警僑驛站」由中國地方公安主導，結合統戰、僑務系統，在海外設立服務站或聯絡點，主要藏身於當地國的華人圈，如僑社、同鄉會、便利商店、餐館、民宅等地，場所隱蔽多元。

    監控、誘捕異議人士 情蒐華人

    國安局指出，中共一律對外宣稱係提供協助當地僑民換發過期證照等行政服務之用，惟綜合資訊發現，其主要功能有三：一、對在中國犯罪人士進行監控、脅迫，協助公安誘捕；二、監控並威脅當地異議人士；三、對當地華人情蒐，掌握在當地活動情況。

    對於後續發展，國安局表示，「警僑驛站」經國際人權組織及媒體揭露後，引發各國警惕查察，美方於四月十七日起訴兩名協助「警僑驛站」運作的華裔人士，可能對中共產生部分嚇阻作用，而強化其組織人員、指令傳遞的隱匿性。國安局將續與各國加強交流合作，嚴密掌握涉台威脅動向。

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