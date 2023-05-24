日防衛白皮書草案：中國快速強化核武

日本今年度的防衛白皮書草案廿三日曝光，說明日本必須保有打擊敵人飛彈發射基地等「反擊能力」。圖為日本計畫向美採購的「戰斧」巡弋飛彈。（法新社檔案照）

2023/05/24 05:30

日本須保有打擊敵人飛彈發射基地等「反擊能力」

〔駐日特派員林翠儀／東京廿三日報導〕日本今年度的防衛白皮書草案廿三日曝光，將中國載明為「前所未有的最大戰略挑戰」，加強對中國的警戒度。另配合去年底修訂的安全保障三文件，白皮書也對於日本保有「反擊能力」的方針提出說明。

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北京提高片面改變現狀壓力

日本防衛省於每年七月發表防衛白皮書，說明一年來的安全現狀與防衛政策，日本放送協會（NHK）等日媒披露提前曝光的草案內容。就日本周邊的安保環境，今年的白皮書草案指出，中國正在迅速加強包括核武和飛彈在內的軍事力量，同時也在提高片面改變現狀的壓力。

台海軍事平衡 迅速朝中方傾斜

今年的白皮書加強對中國的警戒度，對於中國計畫在廿一世紀中葉實現「建設世界一流軍隊」的目標，草案也指出，中方可能考慮提前達標。草案也再次指出，中國與台灣的軍事平衡正在「迅速朝著有利於中國的方向傾斜」。

對於日本去年底修訂通過包括「國家安全保障戰略」在內的三項安保文件，白皮書以新的章節進行介紹，尤其對於保有對敵方基地「反擊能力」的部分。白皮書說明，為了保護國民的生命和生活，應優先積極開展外交，但必須要有防衛能力為後盾，「國家安保戰略」的方針，即是保有打擊敵人飛彈發射基地等「反擊能力」，從根本加強防衛力。

防衛經費部分，包括相關經費在內，防衛預算將在二○二七年度增至國內生產毛額（GDP）的二％，未來五年防衛經費總額將達約四十三兆日圓（約九．七兆台幣），比以往大幅攀升。

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