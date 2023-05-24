民進黨立委布局 將組民主大聯盟

民進黨提名策略小組，建議徵召吳崢參選中和立委。（資料照）

2023/05/24 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕佈局二○二四區域立委選舉，民進黨尚有廿一個選區待徵召或合作，黨內高層昨拋出「民主大聯盟」概念，提名策略小組也針對新北市三個艱困選區提出三名「刺客」，建議分別徵召政治評論員吳崢、前時代力量新北市議員曾柏瑜參選中和及大新店，永和區則建議與無黨籍的政治評論員李正皓合作，名單後續將送交黨主席賴清德定奪。

新北三艱困選區 刺客上陣

擬推吳崢、曾柏瑜、李正皓

民進黨高層表示，二○二四選舉以「民主大聯盟」為概念，後續將依循跨黨派、跨世代、跨領域三項原則提名立委參選人，並定調民進黨為台灣民主自由進程的引領者，與賴清德「二○二四是民主與專制的選擇」的說法相互呼應，同時廣納年輕人才，如同民進黨創黨以來有一代又一代的年輕人不斷投入。

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綠營人士表示，立委提名將推出讓外界耳目一新的名單，含括社運圈、企業界、學界、政治領域等人才，形塑台灣民主最大公約數，「民主大聯盟」的概念就是透過跨黨派合作團結向上，不同於在野黨提出的「反綠大聯盟」是詆毀一個政黨、非良善的循環，兩者有基本立場的落差。

綠營人士透露，賴清德將安排向跨黨派社會賢達請益拜會的行程；被問到是否包含時代力量、台灣基進？他回應，沒有這麼具體，但透露甚至也能跨足國民黨、民眾黨的基層人士，不排除任何政黨，只要對方有意願「聊聊」，賴清德不會設限政黨、領域或年齡，都會去請益。

據悉，新北市中和立委江永昌堅持不參選連任，賴清德親自面談依然未果，因此提名策略小組昨也開會提出建議名單，傾向徵召吳崢參選新北市第八選舉區（中和區力行里等七十六里）立委，新北市第十一選舉區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）則徵召曾柏瑜；另新北市第九選舉區（永和區及中和區泰安里等十七里）則與無黨籍的李正皓合作。

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