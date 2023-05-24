會晤聖露西亞副總理》賴籲民主世界 勿受一中原則框限

賴清德副總統昨會晤聖露西亞副總理希瑞爾（Ernest Hilaire），賴強調台灣是和平守護者、危機管控者，會積極維持台海和平穩定現狀。（總統府提供）

2023/05/24 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德副總統昨會晤聖露西亞副總理希瑞爾時表示，台灣是國際社會的一員，不應被排除在國際體系之外，台灣是和平守護者、危機管控者，會積極維持台海和平穩定現狀，希望民主陣營能站在一起，也呼籲民主世界不應該受到「一中原則」框限。

賴感謝聖國長期在國際為台發聲

賴指出，台灣和聖國都是海島國家，共同追求民主、自由、人權的普世價值，非常感謝聖國長期在國際上為台灣發聲，支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）、「國際民航組織」（ICAO）及「國際刑警組織」（INTERPOL）等，特別是在今年「世界衛生大會」（WHA）再度為台灣仗義執言，爭取台灣參與WHO的機會。

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賴清德認為，台灣是國際社會的一員，不應被排除在國際體系之外，感謝聖國對台灣的支持，也呼籲民主世界不應該受到「一中原則」框限。他說，中華民國台灣是和平的守護者，也是危機的管控者，會積極維持台海和平穩定的現狀，因為和平無價、戰爭沒有贏家，和平穩定符合全世界各國的利益，希望民主陣營能夠站在一起。

賴清德談到，雖然他還沒有機會前往訪問，但對於聖國的筆筒山、鴿子島等美麗風景及熱情的人文風情十分嚮往，未來希望台聖共同合作，在疫情結束之後好好發展觀光產業。

希瑞爾：台灣是非常特別的朋友

希瑞爾指出，台灣是聖露西亞非常特別的朋友，在聖國到處都能看到台灣政府及人民對他們的支持，包含農業、基礎建設及金融經濟等面向，也協助加強公共衛生、醫療照護和執法等領域，聖國也非常關注兩國文創產業交流，期盼此次訪問進一步提升雙方文化合作，拉近雙方人民的距離。

希瑞爾說，台灣在國際社會中扮演重要的角色，也應該為所有國際組織接納，台灣能讓國際公民社會更豐富，聖露西亞會繼續支持台灣更完整地參與國際社會，也期待這次訪問能進一步強化雙邊關係及合作。

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