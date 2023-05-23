冷眼集》國民黨學不到教訓

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2023/05/23 05:30

記者陳昀／特稿

歷史總是不斷重演，人們卻往往學不到教訓。國民黨主席朱立倫以「拚團結」為由採徵召產出總統參選人，遊戲規則事前無從得知，事後拿出坊間民調稱新北市長侯友宜是最強人選，卻又爆出「朱郭會」對話導致鴻海創辦人郭台銘以為「勝券在握」，不禁令人回想起前立法院長王金平當年的「新郎不是我」。兩相對照，如今朱再怎麼高喊「無私無我」都很難服眾。

國民黨二○一五年爆發「換柱」風波，由時任黨主席朱立倫披掛上陣參選二○一六年總統。多年後王金平透露，朱當時曾找過他五、六次，希望他出馬選總統，王也同意並建議在換柱後找黨內大老共同推薦徵召，形式上會比較完整，沒想到最後是朱立倫親自參選。

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郭台銘這次遭遇頗有王金平當年「新郎不是我」的既視感。媒體人黃光芹爆料，提名前的「朱郭會」中，朱曾稱「侯上來，我什麼都沒有！」還暗示郭「如果可以勸退侯就提名你！」國民黨立委陳玉珍也出面證實，黃的爆料和她所知幾乎相同，郭原先真的有八成信心以為自己會被徵召，甚至已經在寫勝選聲明。現在隨著內幕浮出檯面，國民黨提名過程的難堪更無處可躲。

如果朱立倫真如自己所說的「無私無我」，何不一開始就坦蕩蕩徵召侯友宜？拖到郭台銘出面爭取提名後，又何不辦一場公平公開的黨內初選？雖然郭台銘第一時間在臉書發文祝福侯友宜，但是「黑箱」提名已是不爭的事實，即便整合了郭台銘一人，又要怎麼整合「挺郭派」或傳聞中「中南部的牛鬼蛇神」？

「換柱」和「新郎不是我」的歷史殷鑑不遠，如今主角、配角全都換了人，唯有國民黨主席沒能換角、依舊站在戲台上，也似乎還沒學到教訓。

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