《嘉義》嘉科園區動土 提供5700就業機會

行政院長陳建仁（右七）昨主持「嘉義科學園區」動土儀式。（記者林宜樟攝）

2023/05/23 05:30

陳建仁：與招商同時進行 估年產值380億 2029年完成開發

〔記者林宜樟／嘉義報導〕行政院長陳建仁昨到嘉縣太保市出席國家科學及技術委員會南部科學園區嘉義園區動土儀式，園區將發展精準健康、智慧農業、智慧載具及其他新興科技產業，預估創造年產值三百八十億元，提供五千七百個就業機會，將於二○二九年完成開發。

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核定到動土一年多 2029年完成開發

陳建仁、經濟部長王美花、嘉義縣長翁章梁、國科會副主委陳宗權及南科管理局長蘇振綱等主持嘉科園區動土儀式。陳建仁指出，過去開發科學園區至少花十年才能讓廠商進駐，但此次嘉科園區從核定到動土一年多，開發與招商同時進行，整個時程就會更快，經濟部核定設置的中埔公館、水上南靖產業園區也採同樣方式開發、招商，相信嘉科園區加上產業園區，可為嘉義帶來不一樣的發展。

投入經費建設嘉義達455億元

陳建仁說，他已核定嘉義鐵路高架化延伸民雄的綜合規劃，嘉義未來將有一個科學園區、兩個產業園區、一條鐵路高架化、一條森林鐵路、兩段觀光糖鐵及故宮南院再升級等重大建設，所投入經費高達四五五億元。

蘇振綱說，嘉科園區佔地約八十八公頃，鄰近縣治特區及高鐵嘉義站，具備生活機能，將結合嘉義長庚醫院、亞洲無人機AI創新應用研發中心等產業進行發展，園區將採用超過七十五％再生水，透過換水等機制降低對自來水的依賴，公共空間如屋頂將有超過五十％空間設置太陽光電板，推動節能永續發展，與大埔美、馬稠後、中埔、水上產業園區合作互補，營造永續園區。

發展精準健康、智慧農業、智慧載具

翁章梁說，嘉科園區將帶動嘉義產業升級，廠商陸續設廠後，可吸引高薪階層就職上班，帶動周遭食衣育樂的消費水準，新設各類商店，為觀光帶來加乘效果。立委陳明文也期許未來繼續有嘉科園區二期，擴大園區面積及產業發展。

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