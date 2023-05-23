謝國樑刊登客運廣告 綠議員質疑違法

2023/05/23 05:30

自掏腰包卻署名基隆市政府 謝坦承忽略行政程序

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市議會民進黨團昨天聯合總質詢，議員砲聲隆隆，抨擊基隆市長謝國樑在國光客運刊登爭取支持電動機車廣告，雖然謝稱是用自己的錢，廣告上卻標示「基隆市政府」，認定有違法嫌疑。謝國樑表示，對於議員質詢指他忽略了行政程序，他虛心接受，並稱議員質詢認為不妥後他已通知把「基隆市政府」的字樣去掉。

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謝︰會找出廣告報價單

議員鄭文婷表示，五月八日市議會定期會開議時，她便要求謝國樑提供國光客運刊登廣告的合約書，但到昨日為止，謝都未提供。議員張顥瀚也表示，謝國樑在未經市府公文行政程序下，就在車廂廣告上署名「基隆市政府」，認為明顯有違法之嫌。謝國樑說，他會請同仁協助找出報價單，供議員參考。

議員要求政風處徹查

張顥瀚進一步指出，若有民間業者未知會基隆市政府便刊登廣告，並署名基隆市政府，這難道不違法？或是在署名基隆市政府的廣告上，內容卻是污辱市政府，難道這樣也沒有關係？

謝國樑表示，業者是接受他的口頭指示，他自己付費刊登廣告，因此沒有適法的問題。張顥瀚隨即起身反駁，這涉及行政程序問題，他質疑謝國樑的法學素養，怎麼能省略行政程序？

謝國樑表示，對議員質詢指他忽略行政程序，他虛心接受。張顥瀚要求基市府風處徹查，若有民間單位私自運用基市府名義刊登廣告，會有什麼問題。張說，即使是市長指示，此舉依然無視行政程序。

謝國樑說，他只是花自己錢來進行政策宣導，議員可以就是否構成刑法三三二條的要件，進行法律動作，但他認為事情沒那麼嚴重，原本廣告上有「基隆市政府」字樣，議員質詢認為不妥，他已經通知把「基隆市政府」字樣去掉。

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