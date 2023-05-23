共機頻擾台蔣萬安照辦雙城論壇 議員批背棄承諾

歷年雙城論壇出席首長一覽

2023/05/23 05:30

選前提出中共不擾台才辦論壇 未鬆口是否親自到上海

〔記者鄭名翔、何玉華／台北報導〕正值台灣總統大選起跑，身為「反共先鋒」蔣家後代的台北市長蔣萬安是否出席今年台北上海城市論壇（雙城論壇）備受矚目；蔣萬安昨表示，今年論壇由上海市主辦，預計七、八月以「新趨勢、新挑戰」為主題舉行，但未鬆口親自出席，且能否兌現選前承諾「中共不再擾台、對台灣釋出善意、雙方地位對等」三前提下舉辦雙城論壇，蔣僅不斷重申，將秉持對等、尊嚴、友善、互惠等原則舉辦，跳針回應也與議員爆發激烈口角。

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蔣萬安昨針對雙城論壇赴北市議會進行專案報告，強調論壇自前市長郝龍斌時期至今已連續舉辦十三年，共簽署四十二項合作備忘錄，成效也獲陸委會肯定，因此已於十七日由北市府副秘書長王秋冬赴上海市洽談雙城論壇事宜，後續將秉持對等、尊嚴、友善、互惠等原則舉辦論壇。

以何身分出席 蔣︰如同郝、柯

而做為身分敏感的蔣家後代是否再踏入中國引發關注，蔣萬安備詢時僅稱均由工作小組研究討論中，若確定出席將與議會報告，一切均以市政優先為考量，強調身分不是問題，重申前市長郝龍斌、柯文哲都有出席，「他們以什麼身分去，我就以什麼身分去」。

歷年上海方出席層級明顯不對等

但綜觀歷屆雙城論壇，自二○一○年起係由台北、上海兩市輪流舉辦，而十次實體互訪交流中，台北市均由最高層級市長親自赴上海出席，但上海方僅第一屆由市長韓正到台北出席，其他由台北舉辦的場次都僅由副市長或肩負統戰任務的統戰部長來訪，雙方地位、層級明顯互不對等。

議員顏若芳質疑，蔣萬安競選時曾提出，在「中共不再擾台、對台灣釋出善意、雙方地位對等」三前提下舉辦雙城論壇，如今如何定義兩岸情勢？蔣則跳針回應，「就是依照政府相關規定」、「就是共機不再擾台」。但議員簡舒培指出，今年自四月一日起至五月廿日共機共擾台一○七一次，如此作為難道符合兩岸尊嚴、友善、對等、互惠？

王世堅提醒三不 勿淪地方對中央

議員王世堅強調，蔣必須堅持「三不」：雙城論壇絕不是地方對中央（台北對中國）、絕不是黨對黨交流、絕不是由中共拿刀子掐在脖子上被逼著去交流。王指出，雖市府各局處傾向市長出席，但仍提醒蔣「匪諜就在你身邊」，雙城論壇的講稿、內容跟出席與否決策，都應親力親為，不要假手他人，要不然被身邊的人「陰了」，賣掉台北市尊嚴。

議員何孟樺質疑，蔣萬安於選前承諾共機不擾台才會舉辦雙城論壇，如今卻背棄對選民承諾，蔣則拉高分貝反擊，強調陸委會也肯定歷屆成果，議員說法形同打臉陸委會。雙方在議場上激烈交鋒、互相搶話，令主席、副議長葉林傳罕見數度喊停，提醒「好好問、好好答，市政交流很重要」。

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