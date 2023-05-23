陸委會痛批凌友詩 妄想為己脫罪

61歲的凌友詩因擔任中國全國人大第14屆代表，再遭內政部依兩岸條例裁處50萬元罰鍰。（圖擷取自中新網）

2023/05/23 05:30

〔記者陳鈺馥、林欣漢、溫于德／台北報導〕自稱「台灣女孩」的台籍中國人大代表凌友詩，因擔任中共黨政軍職務、違反兩岸人民關係條例，近日被內政部裁罰五十萬元。她向港媒表明「拒繳」，並囂張回嗆，兩岸條例只是「一個中國」法理下的「內戰」條款。陸委會痛批，配合中共統戰伎倆，藉由曲解兩岸條例並與「一中原則」做不當連結，妄想為自己違法行為脫罪。

在二○一九年中國全國政協會議上、五十七歲卻自稱「台灣女孩」的凌友詩，被內政部以違反兩岸人民關係條例罰款五十萬元，至今未繳。凌友詩今年又因擔任中國全國人大第十四屆代表，再遭內政部裁處五十萬元罰鍰。

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對於凌友詩二度拒繳罰鍰，內政部昨表示，目前尚無資訊指凌女領用中國身分證與護照，無法註銷戶籍。凌女二○一七年至今沒有再入境台灣，戶籍已經遷出，須持護照或入國證明文件入境，才可辦理遷入（恢復戶籍）登記。

行政執行署指出，凌女若被移送，並拒絕繳納罰鍰，執行署會強制扣押其存款或財產，若查無財產，則改通知到案說明；假使無正當理由拒絕到場說明，人又在台灣，可依法限制出境。執行署官員也提到，如果被查出刻意隱匿財產或拒不履行，執行署可能向法院聲請管收。

凌友詩聲稱，台灣的兩岸人民關係條例是「一個中國」法理下的「內戰」條款，是假定兩岸處於承認「一個中國兩個政權」的「內戰」狀態，若她繳交罰款，就代表認可台灣當局，就是認為自己做錯了，所以她不會繳交罰款；更撂話，若民進黨政權承認九二共識和一個中國原則，才會考慮回去繳罰款。

對此，陸委會強調，兩岸互不隸屬是客觀事實及台海現狀，少數人以個人政治偏見，配合中共統戰伎倆，藉由曲解兩岸條例並與「一中原則」做不當連結，妄想為自己違法行為脫罪。呼籲凌女盡速繳納罰款，若拒繳納，政府後續將依有關法令執行。

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