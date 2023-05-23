因應中國北韓威脅 美在東亞架核保護傘

美國在東亞已架起「核保護傘」（nuclear umbrella）的溝通協作機制。圖為美國海軍最重要的潛射核武三叉戟飛彈。（美聯社資料照）

2023/05/23 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭一年多來，改變了全球地緣政治與區域戰略安全情勢，美國在東亞已架起「核保護傘」（nuclear umbrella）的溝通協作機制，覆蓋共同防禦條約盟邦日本、南韓；在日前甫結束的七大工業國集團（G7）廣島領袖峰會期間，美日韓領袖三方會談就確認強化合作，應對北韓核威脅以及中國軍事挑釁和經濟脅迫。

「核保護傘」是由擁有核武的國家向無核武的盟邦所做的保護承諾，以明確戰略嚇阻力來遏止他國使用核武。韓國朝鮮日報分析，如果美國的同盟國家遭到核武攻擊，美國也將以核武報復；美國積極依各同盟所處地緣政治特殊性與時代環境，提供「定製型核保護傘」的原則。

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據白宮聲明指出，美國總統拜登、日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅在廿一日的會談中，討論如何在面對北韓核威脅、區域經濟安全及印太戰略方面，將三方合作提升到新高度。

南韓總統發言人及日本外務省聲明證實，三位領袖討論了在即時共享北韓飛彈預警資訊方面的合作。

在拜登和岸田文雄十九日於廣島的雙邊會談上，除重申強化日美雙邊安全聯盟的重要性外，兩人也就美國對日本提供「核保護傘」的延伸嚇阻力，成為日本和東亞地區安全保障不可或缺的一環，達成共識；雙方並強調台灣海峽和平穩定的重要性，反對以武力改變現狀。

在G7廣島峰會前，尹錫悅四月底訪美與拜登達成「華盛頓宣言」，同意新設「核諮商小組」，讓南韓更了解美方嚇阻與回應區域內任何核事件的應變計畫，並促進雙邊更頻繁交換意見，以應對北韓核武威脅。首爾認為，這項宣言使韓美同盟關係實質升級，且不排除日本加入核諮商小組的可能性。

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