台納美核保護傘 安全保障將大增

美國在東亞已部署「核保護傘」的溝通協作機制，覆蓋盟邦日本和南韓。圖為美國空軍二○二○年二月試射無武裝的義勇兵三型（Minuteman III）洲際彈道飛彈。義勇兵三型是二○○五年來美國核子彈藥庫中唯一的地對空飛彈。（法新社檔案照）

2023/05/23 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國對台軍事威脅日益升高，關於美國是否將台灣納入核保護傘（Nuclear Umbrella）議題，外交部長吳釗燮昨在立法院證實，「跟我們之間有所溝通」。戰略專家指出，台灣若納入美國核保護傘下，更能抵抗敵國的核武威脅。

由於美國陸續與日本、韓國確立「核保護傘」，外界關注台灣是否也會被納入。

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延伸嚇阻 美及盟國預防對手使用核武攻擊

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲接受本報訪問表示，台灣的國策是不發展大規模毀滅性武器、核生化武器，但台灣會面臨這些武器的威脅，若盟國願意將台灣納入「核保護傘」，等於是延伸嚇阻，對台灣安全非常有幫助，具有加分效果。

蘇紫雲指出，「核保護傘」是一種延伸嚇阻的概念，在冷戰時期發展出來，可以避免核擴散，中小型國家不會去發展核武，而由美國提供「核保護傘」確保這些國家不會受到核武攻擊。如果這些國家真的遭到核攻擊，美國會挺身而出進行報復。

蘇紫雲分析，美國會讓潛在對手知道，美國與盟國有共同嚇阻標的，預防對手想用核武攻擊沒有核武的國家。其次，當對手真的使用核武對付沒有核武的國家時，提供核嚇阻的來源國，就會提供核武器或反擊。

蘇強調，軍事上，嚇阻分「核嚇阻」和「傳統嚇阻」，目前台灣已在傳統嚇阻架構下，就是一般傳統兵力及武器的嚇阻，未來若能進入「核嚇阻」架構，安全的保障會提升更多，降低台灣遭到核脅迫的威脅。

學者：將對中造成極大的壓力

中興大學國際政治研究所助理教授盧信吉昨在國策院座談會表示，北韓核武威脅一直存在，因韓國國內與國際對核威脅局勢的認知上升並有所連結，韓國總統尹錫悅上台後，很快地促成美韓同盟，去年底韓國重新論述印太戰略，今年發表「華盛頓宣言」，更促成美日韓同盟。

關於台灣能否循日韓模式納入美國「核保護傘」？盧信吉研判，可分國內、國外兩種層次來看。國內部分要看明年總統選舉結果，這是台灣民意的表態方式，會直接影響到國際對台海局勢的判斷；在國際層次，若美國提供台灣核保護，可能會觸碰中國底線，中國可能採取更高層級回應，因為核保護是目前最有力威嚇方式，對中國形成非常大的壓力。

盧信吉指出，當國際局勢與國內局勢達成一定共識，美國應該願意提供某種程度的支持，例如美國核潛艦或許不會直接進入台灣港口，但可經過台海周邊，也許這是美國考慮的方式。

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