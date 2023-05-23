涉違法替中企挖角研發人才 庫柏資訊負責人20萬交保

庫柏資訊負責人林俊仁（左）昨被移送台北地檢署複訊。（記者錢利忠攝）

2023/05/23 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕自稱「資安即國安」的台資企業，竟淪為替中企挖角的幫兇！庫柏資訊公司涉嫌替中國福建省電子信息集團旗下、專營雲端資料庫開發的子公司「中國福建星瑞格軟件公司」，違法在台挖角研發人才。台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處五路搜索、約談庫柏資訊實際負責人林俊仁，訊後諭令廿萬元交保；另以證人身分傳喚林妻林瑾瑤等八人，依違反兩岸條例等罪嫌偵辦。

對外稱資安即國安 卻合法掩護非法

檢調獲報，庫柏資訊是台灣少數具有高度研發能力的資料庫管理軟體公司，專注於數據資安領域，對外稱「資安即國安」，還指資安產業是政府全力支持的當紅產業，卻涉以合法掩護非法，私下替中企挖角雲端資料庫研發人才。

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檢調調查，福建星瑞格軟件公司，雖獲經濟部核准，在台設立「台灣菲格科技發展」公司，但該公司具中資背景，未獲經濟部同意不得招募研發人才，卻涉嫌與庫柏資訊合作，由庫柏資訊合法招募研發工程師，再將工程師引薦至台灣菲格科技發展任職。

二○一六年起，庫柏資訊陸續招募數名研發人才，員工報到後，被引薦至台灣菲格科技發展公司上班，協助不得在台招募研發人才的中企，以「員工新進到職即可享有十天特休」等「遠優於勞基法」規定的誘人條件，私自高薪招募及挖角研發人才，北市調查處掌握情資，昨日發動搜索。

依人力銀行網站介紹，庫柏資訊資本額一億元，在台員工人數有五十人。該公司常舉辦資安論壇相關研討會，聚焦企業營業秘密防護、金融、醫療等行業的資安議題討論，如今卻爆出涉嫌替中企違法招募研發人才，引起業界關注。

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