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    首頁　>　政治

    5陸官生考上美軍校 3人出身軍人世家

    陸軍官校學生洪昆毅、呂維善、王子羿、楊詠丞、卓方裕考上美國軍校，將赴美就學。（軍方提供）

    陸軍官校學生洪昆毅、呂維善、王子羿、楊詠丞、卓方裕考上美國軍校，將赴美就學。（軍方提供）

    2023/05/22 05:30

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕陸軍官校今年共有卓方裕等五名學生考上美國軍校，五人從小均有從軍理想，將陸續赴美就學，自許未來返國學以致用，強化國軍戰力。值得一提的是，五人中有三人出身軍人世家，其中卓方裕、呂維善二人，都是與父親、胞兄一門三傑從軍，保家衛國令人感佩。

    陸軍官校今年考上美國軍校的五名學生，包括維吉尼亞軍校卓方裕及王子羿、北喬治亞大學楊詠丞、威爾猛軍校洪昆毅、色岱爾軍校呂維善，他們不但在校成績優異，更歷經托福、體能測驗、口試等重重選拔考驗，脫穎而出，將陸續赴美就學。

    卓方裕的父親、胞兄都是陸軍官校畢業，他國中就想從軍，並以父兄為榜樣，即使考上政治大學法律系，讀了一年後仍毅然休學，考進陸軍官校，完成未竟夢想，更強化外語能力，爭取到赴美交流，希望未來當一位好的領導者。

    王子羿以父親現役上校為目標從軍，培養外語能力，考取托福一一○分，憑著毅力克服困難，期盼在國外學習不同教育精進能力，未來返國服務國軍強化戰力。

    楊詠丞從小嚮往從軍，國中畢業後投身軍旅，克服成績及體能門檻，獲得赴美交流機會，將學習國外知識及文化，未來對國家有所幫助；洪昆毅從小就有從軍理想，在家人鼓勵下就讀軍校，期盼未來將國外所學回饋部隊，自我期許成為稱職軍官。

    呂維善因為父親是憲兵少校退伍，他與胞兄從小受到父親影響，兩人長大也如願從軍，他在校加強學業成績，培養軍事技能，更運用假日在外進修，提升整體外語能力，終於實現夢想。

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