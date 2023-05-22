組侯粉軍團 侯塞雷之友會招兵買馬

由藍營新北市議員林金結等人籌備的「侯塞雷之友會」正招兵買馬並擴大到各縣市，等侯友宜競選總統辦公室近期成立後即可運作。（資料照）

2023/05/22 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕力挺民進黨總統參選人賴清德的「信賴台灣之友會」已在全台遍地開花，預計六月廿五日在賴清德的出生地新北市成立分會，直搗國民黨總統參選人侯友宜的本命區。國民黨徵召的總統參選人侯友宜陣營也急起直追，由藍營新北市議員林金結等人籌備的「侯塞雷之友會」正招兵買馬並擴大到各縣市，等侯友宜競選總統辦公室近期成立後即可運作，號召全台支持者加入，力拚勝選。

前國民黨中常委林金結指出，侯友宜的民間後援會雖然起步比對手晚了一些，但連日來已接獲許多挺侯的民間人士、鄉親「聲聲催」，目前暫以「侯塞雷之友會」作為鏈結並擴大，邀集長期挺侯的地方社團加入，包括各姓氏同鄉會、獅子會、扶輪社、青商會或各產業公會等，培養堅實的「侯粉軍團」成為強力的輔選部隊；此外，身為全國正副議長聯誼會總會長的新北市議長蔣根煌，也透過聯誼會系統與各縣市的議長、副議長聯繫，將陸續發起各縣市的後援會。

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林金結說，侯友宜在各縣市都會成立競選總部，在藍營執政的縣市將由黨籍縣市首長擔任競選總部主委，在非藍營執政的縣市則由當地的藍營議長或副議長，或縣市黨部主委領銜輔選，後援會配合各地競選總部相輔相成，達到一加一大於二的輔選效果，他也邀請舞蹈老師重編「侯塞雷之舞」，以簡單動作搭配膾炙人口的台語歌曲《愛人醉落去》，重演去年新北市長選舉、再掀「友宜、友宜」的風潮。

屬「侯家軍」的新北市議員呂家愷指出，他和彰化、雲林、嘉義、南投等同鄉會組織密切互動，將在適當時機成立同鄉會後援會，至於廿歲到四十歲的青年選票，將透過扶輪社、青商會等組織，安排侯友宜與年輕人面對面溝通，深耕年輕族群票源。

另外，新北市廿九區里長聯誼會總會長許承煬說，已透過電話、拜會等方式，向其他縣市的里長聯誼會總會長推薦侯友宜，獲得善意回響，新北市許多里長都允諾支持。

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