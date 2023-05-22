侯酸台南人沒眼睛 賴促道歉

民進黨總統參選人賴清德昨在彰化縣信賴台灣之友會成立大會上，致詞罕見說重話，替台南人抱不平，他要新北市長侯友宜和前台南市議員謝龍介，為批評台南人沒眼睛的失言道歉。（記者張聰秋攝）

2023/05/22 05:30

〔記者張聰秋、陳昀、王俊忠、蔡文居／綜合報導〕國民黨總統參選人侯友宜前天與前台南市議員謝龍介參加網路節目，侯提到謝去年底未當選台南市長，揶揄「台南人沒眼睛」；民進黨總統參選人賴清德昨天批評，侯友宜應該「為發言不當道歉」，身為台南人的謝龍介未制止侯還起鬨，也該「回到台南面壁思過且三鞠躬道歉」。

批謝龍介未制止還起鬨 該回台南面壁

賴清德表示，選誰當市長是台南市民的權利，更是民主的精神，侯友宜不能只因為國民黨提名的謝龍介落選，就批評台南市民不長眼睛。賴並批評，國民黨沒有民主自由的DNA，欠缺民主自由的素養，侯可以談自由民主，但應該先了解台灣民主運動的歷史，過去國民黨跟民主自由站在對立面，是人民抗爭改革的對象，國民黨從以前到現在都看不到民主自由，遑論具有民主自由的DNA。

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對於侯所提「台南人沒眼睛」的說法，台南在地民進黨立委林俊憲、林宜瑾、郭國文、王定宇昨接連砲轟侯的發言欠缺民主素養。

林俊憲酸說，「很抱歉，是我們台南人配不上高貴的國民黨及侯友宜」，有眼無珠、不識抬舉，害國民黨廿幾年來都無法在台南執政，既然看不起台南，想必台南人的票也不屑要了吧？不要忘了，嘉義也是長年民進黨執政，請侯告訴大家「你的故鄉嘉義是不是也都沒眼睛？」

郭國文質疑，敗選不自我檢討而是批評選民，更驗證國民黨如民進黨主席賴清德所言，沒有民主DNA，相信明年總統大選台南人會用選票證明「台南人有眼睛」，選出讓台灣人有福氣的總統。

林宜瑾也要求侯友宜對所有台南市民道歉，並批評如果因為自身支持的候選人沒當選，就痛批選民沒長眼睛，這是最缺乏民主素養的展現。

綠委轟缺乏民主素養、不適格

王定宇說，勝選就不要落跑，把責任做好，敗選就檢討自己的不足，對沒支持自己人的選民咒罵「沒有眼睛」，「這種尖酸輕佻的說法，侯友宜適格選總統嗎？」

民進黨南市議員蔡筱薇痛批侯、謝根本就是「韓國瑜二．○」，專用輕蔑語氣調侃他人，如果只能用貶低他人來彰顯自己的特別，侯市長應該要再好好檢視自己修養是否及格。民進黨南市議員朱正軒則批，公開調侃選民沒有眼睛的政治人物，根本不適格作為總統候選人。

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