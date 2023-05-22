參訪地方創生成果 賴：讓青年能返鄉發展

民進黨總統參選人賴清德昨赴嘉義縣六腳鄉訪視地方創生成果，強調將努力讓青年返鄉能發展。（記者王善嬿攝）

2023/05/22 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕副總統賴清德昨天前往嘉義縣六腳鄉訪視地方創生成果時表示，政府透過地方創生計畫，鼓勵年輕人返鄉逐夢、照顧父母，國家重大政策及建設也應均衡發展，未來將深化中央與地方合作，導入地方創生、支持在地產業等，台灣才能「處處可以安居、人人可以樂業」。

賴清德昨天由嘉義縣長翁章梁等人陪同，參訪「六腳青實驗事」的老屋活化成果，並聽取「大林好」、「紅瓦貓」等地方創生團隊分享經驗。

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他說，台南過去也曾面臨偏鄉人口老化、年輕人口外流等問題，他擔任台南市長時推動地方創生，擔任行政院長時提出地方創生國家型計畫，並訂二○一九年為台灣地方創生元年，指示國發會提出「地方創生國家戰略計畫」協助地方發揮特色，吸引產業進駐及人口回流，進而促進城鄉及區域的均衡適性發展。

賴清德指出，地方創生與過去的農村再生計畫，不同處是年輕人可以自己提出計畫，不需要再成立法人組織或具備里長、社區發展協會理事長身分。地方創生是以人和產業經濟發展作為基礎，另一個核心精神是希望地方團隊有經濟模型概念，未來自給自足，看到嘉義縣創生團隊經營成功，感謝年輕人返鄉發展。

賴表示，南北失衡已久，他的國家建設方向就是均衡台灣，透過地方創生計畫讓年輕人回到故鄉，展現理想並就近照顧父母，未來行政院會建立平台，深化中央與地方政府合作、完善地方基礎建設、支持在地產業、鼓勵發展社會企業。

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