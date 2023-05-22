戰爭牌若奏效 賴：總統將由中國決定

民進黨總統參選人賴清德昨在彰化縣信賴台灣之友會成立大會上指出，如果用戰爭來恐嚇進而影響投票結果，以後台灣的總統都將由中國決定，這就不是民主。（記者張聰秋攝）

2023/05/22 05:30

〔記者張聰秋、王善嬿／綜合報導〕國民黨總統參選人侯友宜已就定位，民進黨方面，嘉義縣、彰化縣兩地「信賴台灣之友會」分別在昨天成立，民進黨總統參選人賴清德在彰化致詞時強調，二○二四總統選舉是和平與戰爭的選擇，誠如蔡總統所言，反對政黨或任何人為了政治利益，用戰爭來恐嚇台灣人民，如果用戰爭來恐嚇進而影響投票結果，以後台灣的總統都將由中國決定，這就不是民主。

彰縣、嘉縣信賴之友會成立

彰化縣的「信賴台灣之友會」在花壇鄉成立，包括百工百業、醫護等許多團體到場支持，現場一一○○多個座位座無虛席，許多支持者站著搖旗吶喊，賴清德被民眾的熱情感動，原訂廿分鐘致詞，在沒有文字稿下，他侃侃而談近四十分鐘；總統府資政姚嘉文、前縣長周清玉、翁金珠、魏明谷，以及立委陳秀寳、黃秀芳、陳素月和多位鄉鎮市長、地方黨公職齊聚力挺。彰化基督教醫院董事長吳瑞鵬、秀傳醫院總裁黃明和也上台表達對賴清德的支持。

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賴清德表示，日前在台中捷運工安意外不幸過世的林淑雅教授曾經說過，「我們在母親土地上自己決定想要什麼樣的國家，並積極改造它，這是尊嚴」。台灣面臨中國的文攻武嚇，誠如蔡總統所說，「和平是兩岸唯一選項，不論誰執政都有共同責任維持台海和平穩定現狀，任何政黨都不該為選舉利益來販賣恐懼」，大家面對中國的威脅要冷靜團結，提高自己的防衛力量。

賴也承諾，當選總統後將優先照顧勞工家庭、協助中小企業轉型、推動台灣平衡發展並打造「健康台灣」，也讓國際社會擁抱台灣。

賴清德出席嘉義縣「信賴台灣之友會」成立大會，則被視為是直搗國民黨對手侯友宜的故鄉。

賴致詞暗批侯說，有人說這場選舉是戰爭與和平的選擇，國民黨希望透過簽訂和平協議來獲得和平，這是不可能的，若簽訂和平協議有效，西藏今天的局勢就不會這麼險惡。

賴表示，接受九二共識、一個中國原則就等於放棄台灣的主權，只會一步步走向專制獨裁的懷抱，二○二四總統選舉是自由民主與專制獨裁的選擇，沒有主權的和平不是真正的和平。

賴清德說，七大工業國（G7）領袖會議在日本召開，發表聯合聲明要求台海一定要和平發展，不允許用武力改變台海現狀，可見全世界對台海的態度已定，和全世界的民主國家站在一起，共同發揮嚇阻的力量，維持主權與民主，團結才能讓中國不敢輕舉妄動，才是真正的和平。

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