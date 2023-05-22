戰爭牌若奏效 賴：總統將由中國決定
〔記者張聰秋、王善嬿／綜合報導〕國民黨總統參選人侯友宜已就定位，民進黨方面，嘉義縣、彰化縣兩地「信賴台灣之友會」分別在昨天成立，民進黨總統參選人賴清德在彰化致詞時強調，二○二四總統選舉是和平與戰爭的選擇，誠如蔡總統所言，反對政黨或任何人為了政治利益，用戰爭來恐嚇台灣人民，如果用戰爭來恐嚇進而影響投票結果，以後台灣的總統都將由中國決定，這就不是民主。
彰縣、嘉縣信賴之友會成立
彰化縣的「信賴台灣之友會」在花壇鄉成立，包括百工百業、醫護等許多團體到場支持，現場一一○○多個座位座無虛席，許多支持者站著搖旗吶喊，賴清德被民眾的熱情感動，原訂廿分鐘致詞，在沒有文字稿下，他侃侃而談近四十分鐘；總統府資政姚嘉文、前縣長周清玉、翁金珠、魏明谷，以及立委陳秀寳、黃秀芳、陳素月和多位鄉鎮市長、地方黨公職齊聚力挺。彰化基督教醫院董事長吳瑞鵬、秀傳醫院總裁黃明和也上台表達對賴清德的支持。
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賴清德表示，日前在台中捷運工安意外不幸過世的林淑雅教授曾經說過，「我們在母親土地上自己決定想要什麼樣的國家，並積極改造它，這是尊嚴」。台灣面臨中國的文攻武嚇，誠如蔡總統所說，「和平是兩岸唯一選項，不論誰執政都有共同責任維持台海和平穩定現狀，任何政黨都不該為選舉利益來販賣恐懼」，大家面對中國的威脅要冷靜團結，提高自己的防衛力量。
賴也承諾，當選總統後將優先照顧勞工家庭、協助中小企業轉型、推動台灣平衡發展並打造「健康台灣」，也讓國際社會擁抱台灣。
賴清德出席嘉義縣「信賴台灣之友會」成立大會，則被視為是直搗國民黨對手侯友宜的故鄉。
賴致詞暗批侯說，有人說這場選舉是戰爭與和平的選擇，國民黨希望透過簽訂和平協議來獲得和平，這是不可能的，若簽訂和平協議有效，西藏今天的局勢就不會這麼險惡。
賴表示，接受九二共識、一個中國原則就等於放棄台灣的主權，只會一步步走向專制獨裁的懷抱，二○二四總統選舉是自由民主與專制獨裁的選擇，沒有主權的和平不是真正的和平。
賴清德說，七大工業國（G7）領袖會議在日本召開，發表聯合聲明要求台海一定要和平發展，不允許用武力改變台海現狀，可見全世界對台海的態度已定，和全世界的民主國家站在一起，共同發揮嚇阻的力量，維持主權與民主，團結才能讓中國不敢輕舉妄動，才是真正的和平。