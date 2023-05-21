蔡肯定賴 具領導人特質

蔡英文昨在執政七週年記者會受訪表示，台灣當前面臨各種國際級挑戰，她希望下一任總統有能力處理國際事務，應該要有一些必要的體認與能力特質。（記者叢昌瑾攝）

2023/05/21 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕蔡英文總統昨盤點，下任總統要有溝通能力、與國際共享價值並參與實踐、有強烈自我防衛意志、組織領導國安團隊等條件，她也肯定民進黨主席暨總統參選人賴清德具備這樣的條件。

二○二四大選，賴清德、新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲，分別代表民進黨、國民黨、民眾黨角逐總統大位。

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蔡英文昨在執政七週年記者會受訪表示，台灣當前面臨各種國際級挑戰，她希望下一任總統有能力處理國際事務，應該要有一些必要的體認與能力特質。第一，能在國內意見分歧和複雜的國際環境中，找出最大公約數，並形塑最有利於台灣的立場，也必須維持對外政策穩定性，才能取得國際信賴。

第二，要具備包括外交場域、戰略，以及與人民的溝通能力。第三，能與國際共享價值，並積極參與這些價值的實踐。第四，必須有強烈的自我防衛意志，讓台灣有足夠自我防衛能力。第五，要有能力組織並領導專業的國安團隊，國安是高度專業的領域，需要有經驗、有戰略思考的人共同投入。

蔡英文認為，賴清德在地方、中央歷練過多個重要職務，過去幾年在國安團隊都有相當經驗，具備相當程度的條件；且根據她與賴清德經常共事的經驗，賴有很多特質適合擔任國家領導人，希望能多展現特質，這是社會所需要看到的，透過選舉讓大家可以感受。

媒體追問，如何將選舉經驗傳承給賴清德？蔡英文表示，她選過三次總統，過程中有很多人共同協力支持，累積相當的團隊經驗，很大程度轉換成執政基礎，讓國政做得更好。

不過，蔡英文坦言，她做為現任總統，想告訴大家一件事，「做總統是不能被教的，而是要展現自我能力，以及與社會大眾的共鳴，這才是重點」。

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