賴回擊：民主自由 不是國民黨DNA

民進黨總統參選人賴清德昨表示，民主自由不是國民黨的DNA，台灣現今的民主自由是台灣人犧牲奉獻、千辛萬苦爭取而來，並非國民黨給予。（記者叢昌瑾攝）

2023/05/21 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜批評，民進黨總統參選人賴清德稱這場選舉是民主與專制的選擇，「說錯了，民主自由就是我們的DNA，不要撕裂台灣」。賴清德昨反駁，民主自由不是國民黨的DNA，若如侯所言，中華民國的自由民主怎會才四十年，台灣現今的民主自由是台灣人犧牲奉獻、千辛萬苦爭取而來，並非國民黨給予。

民主是台灣人千辛萬苦爭取的

賴清德受訪指出，民主自由不是國民黨的DNA，過去在國民黨專制統治時代「不是」，即便現在國民黨辦理總統參選人徵召作業亦充滿黑箱，看不到任何民主自由精神；倘若侯友宜所言民主自由是國民黨DNA，中華民國的自由民主怎麼才四十年而已。

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賴呼籲，侯友宜若要談自由民主，必須先了解台灣民主運動歷史，台灣現今的民主自由是台灣人犧牲奉獻、千辛萬苦所爭取而來，並非國民黨給予；甚至在爭取過程中，國民黨還站在對立面，是統治者、鎮壓者，是人民抗爭革新的對象。

他指出，今天台灣的民主已為人民共享，亦被國際社會稱讚，但台灣的民主正面臨來自中國文攻武嚇的空前危機；九二共識、「一個中國」原則以及和平統一就是文攻，武嚇就是在台海進行軍演、不放棄武力攻打台灣。

賴清德說，不論接受文攻或屈從武嚇，台灣的主權就沒了、中華民國台灣就不存在了，沒有主權要怎麼維護台灣的自由民主；這就是二○二四總統選舉之所以非常重要的原因，是要繼續在民主道路上壯大台灣，抑或走回頭路、回到「一個中國」框架，走進專制獨裁的懷抱。

遺憾侯接受九二共識、一中原則

「這場選舉是民主與專制的選擇」，賴清德強調，很遺憾看到國民黨提名的參選人，接受九二共識、也接受「一個中國」原則，這種理念沒有辦法確保台灣民主自由；分裂台灣的是中國，不是台灣的任何一個人，替中國在台灣找代罪羔羊才是錯的。

針對侯友宜及民眾黨總統參選人柯文哲表態，若當選總統願赴立院進行國情報告，賴清德回應，侯或柯都沒有國會經驗，不論是國民黨或民進黨執政，總統都願意到立法院做國情報告。

至於為何無法成行？賴清德說，因為不論在野黨是國民黨或民進黨，都要求總統國情報告後，必須要像行政院長一樣接受立委質詢；這有違當前憲政制度，導致總統赴國會做國情報告難以付諸實現，並不是總統個人意志的問題。

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