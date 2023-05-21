侯批賴：民主與專制說 撕裂台灣

國民黨總統參選人侯友宜昨參加誓師大會，他強調民主自由早就在大家DNA中，籲賴清德別再撕裂台灣。（記者方賓照攝）

2023/05/21 05:30

〔記者施曉光、許倬勛／綜合報導〕國民黨總統參選人侯友宜昨參加黨中央舉辦的「政黨輪替、台灣更好」誓師大會時表示，民進黨總統參選人賴清德說，這場選舉是民主與專制的選舉，賴說錯了，因為中華民國的自由民主已經深化四十年，民主自由早就在大家的DNA當中，他要賴清德別再撕裂台灣。

民主自由早就在大家DNA中

侯友宜還痛批民進黨，執政者應該尋求團結，不分藍、綠、白，眼中應該看到青天白日的中華民國，台灣則是家，民進黨卻不斷告訴大家，只有他們愛台灣，國民黨不愛台灣，藉此奪取政治利益，撕裂國家社會，讓人民沒有安全感，生活在恐懼之中。

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侯友宜指出，國家面臨團結與分裂、和平與戰爭，賴清德卻說這場選舉是民主與專制的選舉，但賴說錯了，因為中華民國的自由民主已經深化四十年，民主自由早就在大家的DNA當中，他要賴別再撕裂台灣。

對於外界批評他的口頭禪「好好做代誌」是空話，侯友宜反擊稱，做事認真打拚，把事情做好，這不是基本條件嗎？到底哪裡不對？民進黨連「好好做代誌」都做不到，高房價、低薪資已是年輕人的痛，民進黨打房沒有效果，年輕人薪水永遠跟不上通膨，宣稱二○二五非核家園，已經確定跳票，「講甲一畚箕，做無一湯匙」。

民進黨沒有「好好做代誌」

侯友宜還說，民進黨宣稱反貪腐，結果與貪腐掛勾愈來愈深，甚至還有政治人物接受詐騙集團金錢，民進黨說要拚庶民經濟，結果大家都沒有看到，這就是沒有「好好做代誌」，既然如此，就讓他來「好好做代誌」。

侯友宜指出，很多研究機構指戰爭陰影愈來愈近，台灣必須找出和平希望，他一生唯一信念就是守護中華民國，對於兩岸與國際交流，一定會遵守憲法規範，並守護民主自由的生活方式，讓對岸沒有能力付諸戰爭，要透過對話與交流，維持區域穩定，降低衝突。

侯友宜以「逆境堅定力、風雨生信心」強調要讓政黨輪替，找回下一代共同希望與未來，讓中華民國再起飛。他有信心明年五二○重返執政，找回人民幸福。

侯營：從未說接受九二共識

對於賴清德回應時指，遺憾看到國民黨總統參選人接受九二共識、一個中國原則；侯陣營隨後回擊，稱侯從未公開說過，僅知賴清德在擔任行政院長時，公開承認自己是「務實台獨工作者」。侯陣營表示，台灣已經多次政黨輪替，應該是民主的常態；只有戰爭，才會摧殘民主，毀掉人民自由，只有和平，讓戰爭遠離，才會讓民主自由持續下去。

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