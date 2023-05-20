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    柯副手 黃珊珊︰向天下徵才 誰都有可能

    黃珊珊呼籲支持者購買正版「KP」T恤，才能真正幫助到柯文哲。 （記者林欣漢攝）

    黃珊珊呼籲支持者購買正版「KP」T恤，才能真正幫助到柯文哲。 （記者林欣漢攝）

    2023/05/20 05:30

    〔記者林欣漢、廖雪茹／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲今天將在淡水舉行參選總統宣示記者會，柯文哲競選總幹事黃珊珊昨表示，她參加過九次市長、立委和議員選舉，對選舉事務熟悉，能給予意見，希望乾淨、廉潔能成為台灣的新價值。

    對於接任競選總幹事是否意味「柯珊配」無望，黃珊珊表示，外界不要想太多，她先把總幹事做好，才能讓更多人支持。至於柯文哲副手人選，黃珊珊說，向天下徵才；媒體追問是否包含鴻海創辦人郭台銘，她表示︰「天下很大，所以誰都有可能」。至於藍白合作，柯與國民黨總統參選人侯友宜會面？黃珊珊指出，選舉要先訴求人民的信任，而不是自己去分配，選民不會去聽你的分配。

    黃珊珊表示，柯文哲的宣示記者會訴求創造和諧社會、團結台灣，最重要的是爭取政黨和解、兩岸和平；柯文哲不是來消滅藍綠，而是在共榮社會裡替台灣找新的出路。每個台灣人都希望有美好的環境，不希望每一天都看到指責謾罵的選舉，選舉應該是看見美好台灣的目標方向。

    新竹市長高虹安昨陪同副總統賴清德視察寶二水庫前瞻計畫工程，被問到總統大選支持誰時說，民眾黨中央委員會議全數通過提名柯文哲，「這部分應該沒有什麼意外，大家不用想太多。」

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