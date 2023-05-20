郭批帶職參選？侯︰大家不要見縫插針

新北市長侯友宜（右二）昨出席「Fly Higher! 新北天際影展記者會」，對於提名紛擾，侯表示「大家不要見縫插針」，重要的是大家團結在一起。（記者許倬勛攝）

2023/05/20 05:30

〔記者許倬勛、張協昇／綜合報導〕國民黨徵召新北市長侯友宜參選總統，外傳鴻海創辦人郭台銘雖表態挺侯，但兩人心結仍未解，郭與國民黨主席朱立倫見面時，直言侯友宜帶職參選給人觀感不佳；侯友宜昨受訪呼籲「大家不要見縫插針」，重要的是大家團結在一起。

侯友宜昨出席「Fly Higher! 新北天際影展記者會」，媒體追問藍營誓師大會是否會邀郭台銘？侯表示，尊重黨中央安排，最重要的是向民眾報告。

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傳聞朱立倫曾當面向郭台銘說「民調拉不起來是因在中南部見了許多『牛鬼蛇神』」，侯對此則說，大家有共同信念跟價值，才能面對挑戰。

為修補裂痕 致電「挺郭派」

侯友宜為修補裂痕、加速整合藍營，一一致電花蓮縣長徐榛蔚等「挺郭派」。由於侯友宜過去曾在臉書強調，自己為警政出身，絕對不忘初心，「面對黑金一定要不斷嚴峻拒絕」；媒體也追問侯，「致電及拜訪名單」是否會包括苗栗縣長鍾東錦、前立委顏清標、前台南市議會議長李全教等人？

侯友宜說，這段時間許多縣市首長及民意代表給了他很多的鼓勵與支持，他心存感謝，致電的內容主要是「團結一致向前走」，他相信只要有共同的信念與價值，就能面對所有的挑戰。至於未來的拜訪或致電名單，侯則未說明。

而在國民黨徵召侯友宜後，南投縣議會議長何勝豐隨即退出國民黨，引發外界聯想何是否因挺郭不挺侯，藉此表達不滿？南投縣長許淑華昨表示，侯友宜十八日致電給她，表達感謝支持之意，也特別請她轉達，將來如果到南投，會來拜會何議長。

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