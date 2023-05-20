焦點評論》為侯量身打造 難怪郭不滿

國民黨今舉行誓師大會，原想營造侯友宜與郭台銘同台團結氛圍，但因郭台銘出國，願望再度落空。（資料照）

2023/05/20 05:30

記者施曉光／特稿

國民黨總統參選人侯友宜今舉辦首場誓師造勢大會，但在郭台銘缺席的狀況下，國民黨原本對外宣稱完成「第二階段」藍軍整合工作的美好願景，平添一抹黯淡。尤其近日郭陣營方面流出對於徵召過程的種種指控，包括郭台銘質疑徵召為何提前至本月十七日，以及傳聞朱立倫曾告訴郭，五月二十日以後要做兩次滾動式民調，國民黨方面均未回應，也就難免被外界質疑國民黨提前啟動內參民調作業，有違誠信原則。

按郭陣營的邏輯，郭台銘四月十八日宣布希望外界給他三十天的時間向大眾充分溝通，再來決定徵召人選。對於郭的訴求，當時國民黨發言系統公開回應「我們尊重郭台銘董事長的規劃」，三十天後就是五月十七日，國民黨內參滾動式民調理應從五月十八日啟動，而郭陣營在五月中旬的媒體託播廣告內容，也的確拜託大家接到民調電話，要唯一支持郭台銘。

請繼續往下閱讀...

國民黨文傳會說明的內參民調作業執行期間，五月五日就已開始，十三日執行完畢，等於郭陣營在十四日以後的託播廣告全部都「打水漂」，而且國民黨徵召遊戲規則事前密不透風，直到本月十七日公布答案之後，才補充說明遊戲規則，形同先上車後補票。

國民黨先前對外說法都是最遲六月十八日前徵召最強總統候選人，結果卻提早一個月，很難不讓人朝陰謀論方向聯想，尤其四月下旬時，藍營內部即傳出，因為郭台銘的民調聲勢一路上漲，許多挺侯派要求提前徵召侯友宜，以免等到侯支持度落後於郭時，再徵召侯，就失去正當性。

巧合的是，國民黨新北市議會黨團就在四月二十五日變更議程，把市政總質詢時間從六月五日往前挪至四月二十七日，朱立倫於四月二十七日直接宣布徵召在五月完成，難怪要讓外界懷疑是為侯陣營「量身打造」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法