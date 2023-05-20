比賽跑八圈 第五圈領先 卻算前四圈成績

國民黨立委陳玉珍還原提名始末，認為郭台銘真的是非常委屈。（資料照）

2023/05/20 05:30

陳玉珍︰郭董真的是非常委屈

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨中常會十七日徵召新北市長侯友宜參選二○二四年總統，鴻海創辦人郭台銘雖表態挺侯，但郭陣營不滿國民黨「朱中央」的風暴未見平息。挺郭派立委陳玉珍昨指出，這次徵召像是要比賽跑操場八圈，跑到第五圈我們（郭台銘）超前，突然就說比賽結束，算前四圈的成績，對方獲勝，「整件事情郭董真的是非常委屈！」

郭以為會獲提名 已在寫勝選聲明

陳玉珍透露，郭原以為自己會獲得提名，才喊停十六日的挺郭記者會和挺郭夜宴，甚至已經在寫勝選聲明，準備了三篇宣言。

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陳玉珍指出，她十六日上午十一時要在天成飯店開記者會，邀各地支持郭台銘的縣市議長齊聚一堂、呼籲黨中央徵召郭台銘。當天上午九時四十五分接到郭台銘的電話說︰「玉珍，記者會要取消，不用靠這個也會贏」。她認為郭的意思是，他有信心會獲得徵召，姿態要低一點，不要太刺激對方。

陳玉珍表示，記者會取消後，各縣市議長就改到郭台銘家裡用餐，飯局中郭董也重申「有八成信心會被徵召！」郭當時說已經在寫勝選聲明，會準備三篇宣言，十六日晚上和朱立倫談一談就會確定。他們用餐完就離開，後來才知道郭沒有被徵召。

相信黨中央 未料民調的時間提前

陳玉珍說，當初說徵召要用民調，但過去國民黨都會公布民調時間，這次卻沒有。她比喻，這次徵召像是要比賽跑操場八圈，跑到第五圈郭超前，突然就說比賽結束，算前四圈的成績，對方獲勝。郭台銘非常相信黨中央，認為給他三十天民調會超車，郭的內部民調也確實是領先的。

陳玉珍最後說，郭台銘很有風度地說要支持侯友宜，但很多支持者都覺得郭董受盡委屈。媒體詢問，是否有挺郭派打算改支持民眾黨主席柯文哲，對此，陳玉珍說，的確有聽到這樣的聲音。

國民黨立委王鴻薇昨接受廣播專訪時表示，如果中間有不周延或處理不夠好的地方，應該開誠布公出來檢討，不能什麼事都逼人家硬吞下去。

立院國民黨團總召曾銘宗則說，相信郭希望能下架民進黨，既然目標一致，一定可以整合；立委李德維也表示，給郭一點時間，相信郭一定會一起為中華民國努力。

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