侯今首場造勢 郭確定缺席

國民黨徵召新北市長侯友宜參選總統，侯稱致電花蓮縣長徐榛蔚等人是為感謝與團結。（記者許倬勛攝）

2023/05/20 05:30

國民黨想營造團結氛圍 願望落空

〔記者施曉光、林欣漢／台北報導〕在國民黨主席朱立倫宣布欽點新北市長侯友宜參選二○二四總統之後，國民黨今天將安排侯友宜與所有藍軍立委參選人、國民黨縣市首長以及中常委，舉行團結誓師大會，原本黨中央希望在徵召中落敗的鴻海創辦人郭台銘可以到場參加，但因郭台銘出國，藍營想要營造郭、侯團結氛圍的願望，再度落空。

赴日散心 郭︰對不起 我努力不夠

郭台銘昨天和家人啟程前往日本散心，郭在機場面對媒體詢問，是否覺得國民黨對不起他，郭回說︰「是我對不起中華民國的國民，對不起台灣人民，對不起，我努力不夠」。對於是否真的有和朱立倫談到「牛鬼蛇神」、之後是否會和侯友宜同台等問題，郭台銘僅以「謝謝」回應。

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國民黨原擬邀請郭台銘參加十七日中常會，但傳出郭因不滿朱立倫與國民黨秘書長黃健庭，此事不了了之。

對於五二○造勢活動是否會邀請郭台銘，國民黨文傳會副主委林家興日前表示，當然希望所有藍軍重要夥伴都能一起參與，但黨務人士昨說，郭台銘要赴日本散心，所以確定不會參加。

對於郭台銘不會到場，藍營人士揣測郭應是藉故閃避與侯、朱兩人同台，不過，也有黨務人士指出，有訊息傳郭台銘返國後，會在適當時間參加國民黨的造勢，而且「確定會」。

對於近來屢傳郭台銘對國民黨高層不滿，黨內人士痛批，郭陣營方面的放話，都來自一些不滿的周邊人士，「因為這些人的政治與經濟利益都沒有了嘛！」「他們袂爽啊！」此人還說，那些人都希望郭台銘可以繼續參選下去，後面才能有更多的政治與經濟利益。

國民黨今日造勢活動將先介紹立委參選人與各執政縣市首長，然後依序由朱立倫與侯友宜發表談話，接著就安排團結造勢，隨後還會合拍照片，做為日後立委參選人文宣之用。

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