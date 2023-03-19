星期專論》州長與委員長

如果美國外交想要樹立合法性，並約束未來的總統和政府，就不能容忍某位總統一方面對外國領袖做出秘密保證，另一方面卻又向未來的總統和美國人民做出完全相反的承諾。（法新社檔案照）

2023/03/19 05:30

◎譚慎格（John J. Tkacik）

我並不想暗示目前拜登政府和習近平政權之間，可能有什麼秘密承諾。我只是想提醒讀者，秘密諒解和私下保證是對美國外交原則的詛咒。

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威爾遜（Woodrow Wilson）總統提出的「十四點和平原則」（Fourteen Points），要求「公開和平條約，以公開的方式締結，外交必須始終在眾目睽睽之下坦誠進行。」

秘密諒解和私下保證 美國外交原則詛咒

如果美國外交想要樹立合法性，並約束未來的總統和政府，就不能容忍某位總統一方面對外國領袖做出秘密保證，另一方面卻又向未來的總統和美國人民做出完全相反的承諾。尼克森（Richard Nixon）總統告訴中國國務院總理周恩來，在他的第二屆任期內，他將從台灣撤出美軍，並與台北斷交。然而，他卻沒有把他的計畫告訴他的「私人特使」雷根（Ronald Reagan）。這是一個很糟糕的舉動。

一九七一年八月，尼克森委託加州州長雷根擔任他的私人特使，交付給他在一九七一年十月十日至十一日訪問台北的任務，並向他提示談話要點。

當時，雷根是美國第二大最有影響力的共和黨政治人物。做為一位堅定的保守派，雷根在一九六八年的總統選戰中，是尼克森在共和黨內的主要競爭對手，外界普遍認為，雷根將成為未來的共和黨總統候選人。

尼克森很清楚，他的保守派支持者—包括雷根在內—對共產中國的鄙視程度，僅次於他們對蘇聯的恐懼。重要的是，根據雷根傳記作者孟捷慕（James Mann）的說法，「雷根（對台北）的訪問表明，美國最孚眾望的保守派政治人物正在與尼克森合作，幫助尼克森安撫他在國內的政治側翼，不會反對他轉向中國的新政策。」可是，雷根並不樂見美國與台灣斷交，他在共和黨內的支持者對此了然於心。雷根是基於地緣戰略的考量，才會支持尼克森的中國政策。一九七一年八月，白宮國家安全會議（National Security Council）的一份情報簡報指出，中國正在牽制「蘇聯的一四○個師」（140 Soviet divisions），否則這些部隊將被用來對付歐洲。

儘管中國在牽制「一四○個」蘇聯紅軍師方面具有戰略重要性，但雷根支持尼克森在一九七一年與中國接觸，不是沒有條件的。雷根在一九七一年八月向他的保守派同僚說，尼克森「斬釘截鐵地宣告，我們在任何情況下都不會拋棄老朋友和盟邦…不會做出任何讓步，或是違背我們信譽。如果我錯了，結果真的變成那樣，那時候就該義憤填膺、群起而攻之了。」

在尼克森的請託下，雷根飛往台北，向心存疑慮的蔣介石解釋尼克森的中國政策轉向。十月十一日上午十點，雷根州長（在美國大使陪同下）會見蔣總統，並且「代表總統確認我們對中華民國的防禦承諾，以及恆久不變的利益。」

雷根「特使」往事

凸顯總統秘密陰謀沒約束力

雷根的訪台任務結束幾天後，我們從白宮的秘密錄音系統得知，尼克森總統對國家安全顧問季辛吉（Henry Kissinger）說（對話編號289-018，四十五分十秒開始）：「我認為，唯一的一件事就是：我們必須記住，沒有什麼事情是瞞得住的！我認為如果我們出賣台灣，我們就不可能達成秘密交易，你明白嗎？」季辛吉試圖轉移話題，但尼克森向他強調，美國將保留在台灣的軍事力量，直到兩岸關係出現「和平解決」（peaceful resolution）的時候。這次談話結束後不久，季辛吉第二次前往北京，針對如今已成為明日黃花的「上海公報」的措辭進行談判。季辛吉對中國總理周恩來做出的讓步，應該會讓雷根感到震驚—如果當時他知道的話。

一個月後的十一月十七日，雷根前往白宮橢圓形辦公室拜會尼克森總統，親自報告他在台北會談的內容。這位州長向尼克森解釋道：「由於（美國的）中國政策轉向，台灣的情勢不穩定是可以理解的，但歸根結柢，他（雷根）認為台灣人民理解總統訪問北京的原因。」「尼克森錄音帶」（對話編號620-12；四分廿三秒開始）透露：

「雷根：我（對蔣介石）說，如果您冷靜下來想一想，蘇聯在中國邊境部署了一四○個師…您必須思考一下，如果蘇聯突然關閉後門，他們不再需要在中國邊境部署這些軍隊，俄國在中東或西歐會變得多麼挑釁好戰，但他（蔣介石）不太確定情況是否真是如此。…」

雷根州長可能已經聽取國家安全會議關於「俄軍一四○個師被牽制在中國邊境」（實際數字接近四十個師）的簡報，這是尼克森轉向中國的最主要因素。雷根告訴尼克森：

「…很明顯，他們（台北）的疑慮是基於一種認知：您可能會去北京，設法與他們談判緩和關係（détente，低盪）之類的事情，然後您可能會試圖向台灣施壓，要他們以某種方式達成協議，也就是說，與中國大陸合併的協議，他（蔣介石）說，這種協議將會血流成河（bloodbath），他說，「我們會被殺光」。他還說「我們絕對不會坐以待斃，這會死很多人…」

尼克森同意雷根看法。雷根說，他設法安撫蔣介石；他坦率地為蔣總統分析美國的國內政局、民主黨參議員的「厭戰情緒」，以及他們「可能問鼎白宮的野心」。雷根向委員長暗示，尼克森轉向中國有國內政治因素的考量：「我對蔣介石提到這個的時候，他突然轉頭看我，臉上露出很和藹的笑容，然後用中文說了一句話，翻譯開懷大笑說，『總統說他非常能夠理解』，一瞬之間，整整一個小時的談話變得非常不同，變得非常親切。」雷根向尼克森娓娓道來：「我告訴他們…」

「我認為我獲得授權向他們保證，這個國家絕對無意以任何方式改變其條約關係。我說，首先，我從來沒有聽說這次訪問是為了進行談判，而只是為了展開溝通，我也不相信美國想要強迫台灣向中國大陸屈服。而且，就像我說的，整場談話始終維持良好的氣氛。」

在此之後的好幾年裡，雷根一直認為他獲得尼克森的直接「授權」，可以向台灣保證，美國絲毫無意改變與台灣的關係，也不會向台北施壓，迫使其與北京談判。一九八○年，雷根決定與民主黨候選人卡特（Jimmy Carter）競逐白宮寶座，部分原因就是他認為卡特背棄了這項承諾；在一九八○年的選戰中，雷根曾一度表示，他在當選總統後將「恢復與台灣的官方關係」。

雷根對台「六項保證」

美國對台對中政策根本要素

一九八二年六月廿五日，已經成為總統的雷根，解除國務卿海格（Alexander Haig）的職務，因為海格企圖終止美國對台軍售，違反《台灣關係法》。後來，雷根私下向台灣保證—一個月後，國務院在國會的公開聽證會中證實此事—美國不會設定終止對台軍售的時間，也不會就軍售議題徵詢中國的意見，美國不會在台北和北京之間斡旋，也不會向台灣施加壓力，要求台灣與中國談判。還有，美國不會改變對台灣主權問題的立場。正如國務院到了二○二三年仍然堅持的主張，雷根的「六項保證」是「美國對台灣和中華人民共和國政策的根本要素」。 但是，雷根擔任「特使」的往事凸顯了一個現實，就是一位總統的秘密陰謀，對他的繼任者、國會或美國人民都沒有約束力。

（作者譚慎格為美國退休外交官，曾分別在臺北和北京任職，現任美國國際評估暨戰略中心「未來亞洲計畫」主任。國際新聞中心陳泓達譯）

星期專論 譚慎格

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